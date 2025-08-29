Deficit Spojených štátov v zahraničnom obchode s tovarom sa v júli zvýšil o 22 percent na 103,6 miliardy dolárov. Oznámilo to dnes americké ministerstvo obchodu. Údaje signalizujú, že zahraničný obchod by mohol byť výraznou brzdou rastu ekonomiky Spojených štátov v treťom štvrťroku, napísala agentúra Reuters.
Júlový schodok bol výrazne vyšší ako očakávali analytici. Tí v ankete Reuters jeho výšku odhadovali v priemere na 89,45 miliardy dolárov. Údaje ministerstva obchodu ukázali, že dovoz tovaru do Spojených štátov sa v júli zvýšil o 18,6 miliardy dolárov na 281,5 miliardy dolárov, zatiaľ čo vývoz klesol o 0,1 miliardy dolárov na 178 miliárd dolárov.
Vo štvrtok americké ministerstvo obchodu oznámilo, že hrubý domáci produkt Spojených štátov sa v druhom štvrťroku zvýšil o 3,3 percenta po polpercentnom poklese v prvom kvartáli. Za oživením hospodárskeho rastu stál prudký pokles obchodného deficitu. Import do USA sa totiž v druhom štvrťroku prudko znížil po výraznom náraste v prvých mesiacoch roka, keď sa firmy v obavách pred zvýšením ciel snažili doviezť zo zahraničia čo najrýchlejšie čo najviac tovarov.
Medzinárodný menový fond (MMF) koncom minulého mesiaca predpovedal, že rast ekonomiky USA v celom tomto roku spomalí na 1,9 percenta z vlaňajších 2,8 percenta. V budúcom roku fond očakáva iba mierne zrýchlenie rastu, a to na dve percentá.