Letecký priemysel musel po pandémii prejsť labyrintom výziev. Sú medzi nimi napríklad rastúce ceny paliva či štrajky zamestnancov. Na obzore sa nedávno objavila nová nepríjemnosť v podobe dovozných ciel. Letecká spoločnosť Delta Air Lines sa s nimi rozhodla vyrovnať svojsky.

Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zaviedla desaťpercentné clo na import lietadiel vyrobených v Európe. Delta ho ale dokáže obísť šikovným logistickým manévrom, ktorý po prvý raz použila v podobnej situácii už v roku 2019. Jej špekulantstvo je skvelým príkladom toho, kam až sú spoločnosti ochotné zájsť, aby si v období nízkych marží a geopolitických otrasov udržali ziskovosť.

Šikovná medzera

Americký colný kódex za „nové“ lietadlo považuje stroj, ktorý ešte neuskutočnil ani jeden komerčný let. Za sebou musí mať len „testovacie jazdy“ a neráta sa ani let z fabriky k novému majiteľovi. Ak lietadlo absolvuje výnosový let mimo Európskej únie predtým, než dorazí do USA, už ho nemožno považovať za „nový“ stroj, a preto sa naň dovozné clo nevzťahuje. Aj preto Delta nedávno poslala z Francúzska objednaný Airbus A350-900 najprv do japonského Tokia.

Aby sa poistila, zaradila nový prírastok do flotily určenej pre medzinárodné lety. Podľa amerických colných predpisov totiž platí, že ako dovážaný tovar sa kvalifikujú len lietadlá vyčlenené primárne na vnútroštátne lety po USA.

Podobnú stratégiu použila Delta už počas prezidentovho prvého mandátu, keď po prvýkrát zaviedol clá na európske tovary. „Za žiadnu dodávku lietadiel nebudeme platiť clo. Ak sa na niektoré zo strojov bude vzťahovať, jeho prevzatie jednoducho odložíme,“ prízvukuje rozhodne generálny riaditeľ Delty Ed Bastian.

Víťazný manéver

Jedno lietadlo Airbus A350-900 stojí približne 280 miliónov dolárov. Desaťpercentné clo by ho teda predražilo o ďalších 28 miliónov. Spoločnosť Delta pritom tento rok plánuje rozšíriť flotilu o desať nových lietadiel. Vďaka šikovnej logistickej „kľučke“ tak dokáže ušetriť vyše 280 miliónov dolárov.

Stratégia Delty však nie je úplne bez rizík. Svoje o tom vie jej rival American Airlines. Spoločnosť v roku 2020 čelila vyšetrovaniu za nesprávnu klasifikáciu jedného z lietadiel, za čo dostala pokutu vo výške 1,2 milióna dolárov. Ak sa chce Delta podobným problémom vyhnúť, bude sa musieť uistiť, že colné podmienky dodrží naozaj dôkladne.

Tokijský manéver pritom nie je len dočasným riešením, ale aj ukážkovou lekciou operačnej flexibility. Využívaním regulačných medzier a geografickej arbitráže sa Delte darí chrániť pred zvyšovaním nákladov, ktoré by inak mohlo výrazne znížiť jej ziskové marže. Keďže zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by sa D. Trump chystal clá na európske tovary zrušiť, stratégia Delty by jej mohla poskytnúť trvalú konkurenčnú výhodu. Dáta to potvrdzujú.

Prevádzkový hotovostný tok firmy vzrástol v roku 2023 o 120 percent v porovnaní s rokom 2019, a to aj napriek investíciám do nových lietadiel. Medzitým lietadlá A350 so základňou v Tokiu v roku 2024 priamo prispeli k 15-percentnému nárastu výnosov z regiónu Ázia-Pacifik.

Pre investorov je obchádzanie ciel zo strany Delty príkladom širšieho trendu. V ére obchodných vojen a inflácie budú prosperovať tie aerolinky, ktoré dokážu inovatívne obchádzať obmedzenia. Kombinácia strategickej predvídavosti a dôslednej kontroly nákladov stavajú Deltu aj napriek rizikám do pozície možného víťaza postpandemickej éry letectva.