Úrady v Turecku pre rýchlo sa šíriaci lesný požiar na severozápade krajiny pozastavili lodnú dopravu v oboch smeroch v rušnom Dardanelskom prielive. Spája Egejské a Marmarské more.
Oheň v severozápadnej provincii Çanakkale rozšíril silný vietor. Médiá zverejnili zábery na hasičov, ako opúšťajú jedno zo svojich nákladných vozidiel na lesnej ceste, pretože ho zachvátili plamene. Úrady varovali pred ďalším silným vetrom počas víkendu s očakávanými teplotami dosahujúcimi tridsaťpäť stupňov Celzia. Zároveň upozornili, že riziko požiarov zostane vysoké až do októbra.