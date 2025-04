Dánska spoločnosť Maersk rozširuje svoju dominanciu v lodnej doprave akvizíciou Panama Canal Railway Company (PCRC), ktorá prevádzkuje 76 kilometrov dlhú železničnú trať vedúcu pozdĺž Panamského prieplavu. Odkúpila ju od americkej skupiny Lanco Group a kanadskej spoločnosti Canadian Pacific Kansas City za dosiaľ nezverejnenú sumu. Firmy sa dohodli aj napriek rastúcemu tlaku zo strany Spojených štátov, pre ktoré je Panamský prieplav kľúčovou obchodnou trasou. Americký prezident Donald Trump dokonca pohrozil, že ho „získa späť“ pod kontrolu USA.

Sľubná investícia

Trať Panama Canal Railway ponúka alternatívne spojenie medzi prístavmi na oboch koncoch Panamského prieplavu. Washington tlačí na ich čínskeho vlastníka CK Hutchison, aby ich predal konzorciu vedenému americkou investičnou skupinou BlackRock a prístavnou divíziou najväčšieho konkurenta Maersku – spoločnosťou Mediterranean Shipping Company. K podpisu kontroverznej dohody zatiaľ z viacerých dôvodov nedošlo.

Kapacita železnice je síce v porovnaní s Panamským prieplavom oveľa menšia, no má obrovský potenciál. Skvelou alternatívou by mohla byť napríklad v obdobiach sucha či kapacitnej preťaženosti tejto vodnej trasy. Maersk už v roku 2024 využíval Panama Canal Railway na prepravu niektorých nákladov do Severnej a Latinskej Ameriky. Železnica v súčasnosti slúži najmä na presun kontajnerov medzi loďami operujúcimi v Tichom oceáne a Karibiku, ktoré vďaka tomu nemusia prieplav vôbec využívať.

Načasovanie akvizície je strategické. Suchá v roku 2024 viedli k výraznému obmedzeniu prepravy cez Panamský prieplav. Vládna agentúra Panama Canal Authority (ACP) musela znížiť počet denných tranzitov aj maximálny ponor lodí. Nákup železnice preto Maersku do budúcna poskytne spoľahlivú alternatívu najmä v prípade prepravných obmedzení a preťaženia prieplavu. Okrem toho sa nimi môže vyhnúť vysokým poplatkom, ktoré by musela zaplatiť, ak by potrebovala uskutočniť prednostné tranzity, keďže naliehavé objednávky bude vedieť vybaviť aj po koľajniciach.

Akvizíciou PCRC posilní Maersk svoju intermodálnu dopravu. Spoločnosť bude vďaka železnici vedieť prepravovať kontajnery medzi prístavmi efektívnejšie, čím skráti čas tranzitu. V konečnom dôsledku bude môcť ponúkať konkurenčnejšie ceny i služby. Canadian Pacific zas získa priestor venovať sa kľúčovým dopravným trasám v Kanade, USA a Mexiku.

Ďalekosiahle následky

PCRC dosiahla v roku 2024 tržby vo výške 77 miliónov dolárov. Jej železničná linka je dôležitá nielen pre nákladnú, ale aj osobnú dopravu. Spojené štáty v súvislosti s Panamským prieplavom v posledných mesiacoch opakovane varovali pred rastúcim vplyvom zahraničných subjektov, a to predovšetkým Číny. Nedávne problémy spoločnosti CK Hutchison pri predaji prístavov konzorciu vedenému BlackRockom ukazujú, že geopolitika a napätie v oblasti námornej infraštruktúry naďalej zohrávajú zásadnú úlohu v medzinárodnej obchodnej politike.

Akvizícia PCRC by v konečnom dôsledku mohla ovplyvniť globálnu logistiku a lodnú dopravu. Má totiž potenciál byť katalyzátorom ďalších odkupov a partnerstiev nielen v panamskom regióne, ale všade vo svete. Prieplav je kľúčovou obchodnou tepnou, pričom jeho vlastníctvo a kontrola majú strategický význam pre viaceré globálne mocnosti.