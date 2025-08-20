Dánska vláda, znepokojená krízou čítania, plánuje zrušiť DPH na knihy s cieľom motivovať občanov k ich nákupu, oznámil minister kultúry Jakob Engel-Schmidt.
„Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme vyriešili krízu čítania, ktorá sa v posledných rokoch rozšírila,“ uviedol šéf rezortu s tým, že návrh rozpočtu bude obsahovať zrušenie DPH na knihy.
Dánsko má v súčasnosti najvyššiu daň na knihy v Európe – 25 percent, pričom jej zrušenie by Kodaň stálo asi 330 miliónov dánskych korún (približne 43 miliónov eur) ročne.
Najnovšia správa Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) o vzdelávaní vyvolala v Dánsku znepokojenie pre zistenie, že 24 percent 15-ročných tínedžerov nedokáže porozumieť jednoduchému textu.