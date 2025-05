Pokles cien pohonných látok pokračoval aj v 18. týždni, keď benzíny, nafta aj plyny využívané v doprave zlacneli o niekoľko desatín centa až o niekoľko centov. Cena ropy v rovnakom období výrazne klesla (o 8,34 percenta), no veľkoobchodné ceny pohonných látok v Rotterdame zatiaľ napriek tomu stagnujú. Ďalšie zlacnenie na čerpacích staniciach je preto možné, no výrazné sa zatiaľ očakávať nedá, uviedol analytik XTB Marek Nemky.

„Ceny ropy Brent sa dostala na 61,29 dolára (54,25 eura) za barel (159 litrov), čo predstavuje najnižšiu úroveň od marca 2023. V aktuálnom týždni však sledujeme mierne zotavenie. Aktuálne sa pohybuje na úrovni 62,88 dolára za barel,“ priblížil Nemky. Nárast cien podľa neho spôsobilo najmä zníženie napätia v medzinárodnom obchode, k čomu prispela dohoda medzi Spojenými štátmi a Spojeným kráľovstvom.

Trh ovplyvňujú predovšetkým očakávania z nadchádzajúceho stretnutia Spojených štátov a Číny vo Švajčiarsku. „Pôjde o prvé rokovania zamerané na deeskaláciu obchodných napätí a možné zníženie ciel. Keďže ide o dve najväčšie svetové ekonomiky a zároveň najväčších spotrebiteľov ropy, prípadné zníženie ciel by mohlo posilniť očakávania rastu globálneho dopytu po komodite,“ upozornil Nemky.

Viaceré ropné spoločnosti už pri súčasných cenách oznamujú pozastavenie prevádzky niektorých ťažobných plošín. To naznačuje, že za aktuálne ceny sa ťažba niektorým producentom neoplatí, čo by mohlo obmedziť ďalšiu ponuku suroviny na trhu. Na druhej strane, prípadná jadrová dohoda medzi Spojenými štátmi a Iránom by mohla naopak prispieť k poklesu cien ropy. Irán je totiž v súčasnosti pod sankciami, ktoré obmedzujú jeho export čierneho zlata, a ich zrušenie by zvýšilo ponuku na trhu.