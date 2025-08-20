Colná dohoda medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou zodpovedá základnému scenáru Európskej centrálnej banky, ale v kľúčových sektoroch naďalej pretrváva neistota, uviedla predsedníčka ECB Christine Lagardová.
„Dohoda stanovuje odhadované priemerné efektívne clo medzi 12 až 16 percent na dovoz tovaru z eurozóny do USA,“ povedala Lagardová s tým, že tarify „sú o niečo vyššie, ale blízke predpokladom z prognóz“. Vplyvy colnej zmluvy sú výrazne nižšie ako v prípade „čierneho scenára“, ktorý predpovedal vyššie ako 20-percentné clá.
Lagardová upozornila, že Európska únia, ktorá sa vždy spoliehala na zahraničný obchod pri tvorbe hospodárskeho rastu, by mala diverzifikovať obchodné aktivity s inými štátmi sveta, aby udržala svoj rast a našla spôsob, ako vyvážiť negatívny vplyv taríf.
„Aj keď USA sú a zostanú najdôležitejším obchodným partnerom Európanov, EÚ by sa mala zamerať aj na posilnenie obchodných väzieb s inými jurisdikciami a využiť výhody svojej exportne orientovanej ekonomiky,“ dodala šéfka ECB.