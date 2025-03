Nadmerná konzumácia cukru môže oslabovať imunitný systém, ovplyvňovať náladu, narušovať metabolizmus a podporovať zápaly v tele. Keď človek zje príliš veľa cukru, podžalúdková žľaza začne produkovať viac inzulínu, aby odstránila prebytočnú glukózu z krvi. Postupne sa bunky stanú voči inzulínu odolné, čo vedie k čoraz vyššej potrebe jeho produkcie. Ak tento proces pokračuje, podžalúdková žľaza už nestíha vyrábať dostatok inzulínu, čo môže viesť k vzniku cukrovky 2. typu.

Cukor je navyše vysoko návykový, upozorňuje britský Telegraph. Jeho kombinácia s tukom, ako napríklad v koláčoch, vytvára silnú chuťovú odozvu, ktorá podporuje prejedanie. Nadmerná konzumácia cukru sa spája s vyšším rizikom srdcových chorôb, obezity, vysokého cholesterolu, vysokého krvného tlaku a dokonca aj rakoviny. Odborníci odhadujú, že keby populácia znížila príjem cukru aspoň o 10 až 15 percent, mohlo by to mať výrazne pozitívne dôsledky na verejné zdravie.

Vlády a zdravotnícke organizácie odporúčajú, aby voľné cukry – teda cukry pridávané do potravín a nápojov, ale aj cukry prirodzene obsiahnuté v mede, sirupoch a ovocných šťavách – tvorili maximálne päť percent denného energetického príjmu. To znamená, že dospelí by nemali konzumovať viac ako 30 g voľných cukrov denne, čo zodpovedá približne siedmim kockám cukru.

Na porovnanie, 330 ml plechovka Coca-Coly obsahuje 35 g cukru, čo predstavuje viac než 100 percent odporúčanej dennej dávky voľných cukrov.

Ako teda vyzerá mesiac bez cukru?

Prvý týždeň

Je dôležité zamerať sa na čerstvé potraviny, ako je ovocie, zelenina, celozrnné obilniny a strukoviny. Dochucovanie jedál koreninami, ako sú zázvor, chilli či kurkuma, môže pomôcť vyrovnať sa s chuťovou prázdnotou. Hladina energie môže v prvých dňoch kolísať a chuť na sladké môže byť intenzívna, no postupne sa telo začne adaptovať na nový režim.

Druhý týždeň

Telo si zvyká na stabilnejšiu hladinu cukru v krvi a túžba po sladkostiach sa znižuje. Pomáha sledovanie hladiny glukózy pomocou monitorovacích zariadení, ktoré odhaľujú, ktoré potraviny spôsobujú prudké výkyvy cukru. Dôležité je vyhýbať sa rafinovaným sacharidom, ako sú biele pečivo a cestoviny, a namiesto nich konzumovať celozrnné alternatívy.

Výsledky po mesiaci

Po štyroch týždňoch bez pridaného cukru môže dôjsť k viacerým pozitívnym zmenám:

Zníženie chuti na sladké – potraviny, ktoré predtým pôsobili neutrálne, sa zdajú byť prirodzene sladšie.

Stabilnejšia hladina energie – eliminácia výkyvov cukru vedie k rovnomernejšej hladine energie počas dňa.

Zlepšenie trávenia – menej zápalov a lepšia črevná mikroflóra.

Lepšia kontrola hmotnosti – menšie riziko nadmerného ukladania tuku.

Obmedzenie cukru môže byť spočiatku výzvou, no v dlhodobom horizonte môže priniesť významné zdravotné benefity, konštatuje v závere Telegraph.