Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v sobotu vyzvala účastníkov víkendového summitu skupiny G20, aby sa pripojili k návrhu na zavedenie globálneho systému stanovenia cien za kvóty na emisie uhlíka. Človek je zodpovedný za klimatické zmeny a má aj prostriedky ako ich riešiť, uviedla von der Leyenová na sociálnej sieti X. Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva v sobotu zase v Dillí hovoril o potrebe okamžite bojovať proti klimatickým zmenám a ako príklad uviedol nedávne povodne vo svojej krajine, ktoré si vyžiadali 46 obetí.

„Zmena klímy je spôsobená človekom. To znamená, že ju môžeme riešiť. Na to potrebujeme inovácie, investície do ekologických technológií, do kapacity obnoviteľných zdrojov energie a do energetickej účinnosti. To si vyžaduje väčšie investície. Na zasadnutí skupiny G20 som vyzvala lídrov členských krajín, aby sa pripojili k výzve ku globálnemu stanoveniu cien uhlíka,“ napísala von der Leyenová a pripojila fotografiu zo svojho príchodu na rokovanie v Dillí.

Krajiny EÚ tento rok v apríli definitívne schválili ďalšiu časť balíka klimatických noriem označovanú ako Fit for 55, s pomocou ktorých chcú do konca desaťročia významne obmedziť emisie skleníkových plynov.

„Nedostatočné záväzky v prospech životného prostredia nás vedú k bezprecedentnej klimatickej pohotovosti,“ uviedol Lula. „Suchá, povodne, búrky a požiare sú čoraz častejšie a ohrozujú potravinovú aj energetickú bezpečnosť,“ dodal brazílsky prezident, ktorého krajina bude v roku 2025 hostiť summit o klíme COP30.