Väčšina Slovákov podporuje členstvo v Severoatlantickej aliancii (NATO) aj Európskej únii. Členstvo v oboch združeniach má podporu viac ako 70 percent, vyplýva z prieskumu verejnej mienky v deviatich krajinách východnej a strednej Európy Globsec Trends 2025.

„Otázkou takisto bolo, či by respondenti bránili svoju krajinu v prípade, ak by bola napadnutá cudzím štátom. Vo väčšine krajín ľudia odpovedali áno, ale Slovensko je výnimkou. Iba 49 percent respondentov zo Slovenska uviedlo, že by bránilo krajinu. Ide o obrovské rozdiely, najmä ak ich porovnávame s Poľskom, kde ochota brániť krajinu dosahuje 84 percent,“ uviedla analytička Centra pre demokraciu a odolnosť organizácie Globsec Katarína Klingová.

Z prieskumu vyplynulo, že v rámci regiónu si 73 percent respondentov myslí, že ich krajina by mala zvyšovať výdavky na obranu. Na Slovensku ide o 63 percent opýtaných. Viac ako dve tretiny slovenských respondentov zároveň súhlasia so zavedením dobrovoľnej vojenskej služby.

Rusko na Slovensku vníma ako hrozbu polovica opýtaných. Čínu za hrozbu považuje 33 percent ľudí.