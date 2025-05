Členovia predstavenstva spoločnosti Tesla približne pred mesiacom oslovili niekoľko firiem zameraných na nábor vrcholových manažérov s cieľom nájsť nástupcu Elona Muska v pozícii generálneho riaditeľa Tesly. V stredu to napísal denník The Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na svoje zdroje. Členov predstavenstva k tomuto kroku prinútilo Muskovo intenzívne zapojenie do činnosti administratívy prezidenta Donalda Trumpa. Musk minulý týždeň povedal, že výrazne obmedzí čas venovaný Trumpovej administratíve a bude viac času tráviť riadením Tesly.

Musk svoje rozhodnutie oznámil po zverejnení výsledkov hospodárenia Tesly, ktoré ukázali, že automobilke v prvom štvrťroku prudko klesol zisk. Muskovo pôsobenie v skupine pre efektivitu štátnej správy (DOGE) vyvolalo negatívne reakcie ako časti verejnosti, tak mnohých investorov. Muskove politické aktivity v USA a podpora krajne pravicových politikov v Európe Teslu poškodili, píše agentúra Reuters. Investori potom Muskovi vyčítajú, že kvôli politike nevenuje dostatok času riadeniu firmy, ktoré klesajú predajom.

Podľa Reuters nie je jasné, či Musk, ktorý je tiež členom osemčlenného predstavenstva, vedel o pláne nájsť jeho nástupcu či či jeho prísľub venovať sa viacerým konaniam Tesly mal vplyv na tieto plány. Tesla ani Musk sa k správe WSJ nevyjadril, píše Reuters.