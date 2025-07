Cla by nemali slúžiť ako nástroj nátlaku, vyhlásilo čínske ministerstvo zahraničných vecí. Reagovalo tak na hrozbu amerického exprezidenta Donalda Trumpa, že USA zvýšia sadzby o ďalších desať percent tým krajinám, ktoré sa stotožňujú s postojmi štátov združených v organizácii BRICS.

„Každá krajina, ktorá sa pripojí k protiamerickej politike BRICS, bude zaťažená dodatočným desaťpercentným clom,“ napísal Trump na sociálnej sieti. Dodal, že neudelí žiadnu výnimku.

Hlavní obchodní partneri Washingtonu sa teraz snažia uzavrieť obchodné dohody do 9. júla. Tamojší minister financií Scott Bessent však naznačil, že niektoré štáty, ktoré zatiaľ dohodu neuzavreli, by mohli získať možnosť predĺžiť rokovania o ďalšie tri týždne. Americké tarify by tak začali platiť od 1. augusta.