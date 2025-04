Rozhodnutie Spojených štátov uvaliť 20-percentné clá na všetky dovozné produkty z Európskej únie spôsobuje dilemu populistickým politikom v Európe. Otvorene vyjadrovali obdiv k prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi a hlásili sa k heslám typu „Make America Great Again“. Nové dovozné clá do USA však zhoršia situáciu najmä vidieckym a robotníckym skupinám obyvateľstva v EÚ. Práve tieto vrstvy sú tradičnou voličskou základňou krajnej pravice v Európe.

Lídri ako Santiago Abascal zo španielskej strany Vox sa teraz snažia manévrovať medzi lojálnosťou voči D. Trumpovi a ochranou ekonomických záujmov vlastných voličov. Pred vyhlásením ciel síce S. Abascal tvrdil, že ich absolútne odmieta a že proti nim loboval vo Washingtone, no následne opätovne vyjadril obdiv voči americkému prezidentovi, uvádza Politico.

Podľa Španielskej obchodnej komory by clá mohli pripraviť krajinu o 4,3 miliardy eur. V reakcii na to premiér Pedro Sánchez oznámil záchranný balík v hodnote 14,1 miliardy eur. Najväčší úder čaká poľnohospodárstvo a potravinárstvo. Vývoz olivového oleja do USA, ktorý Španielsku ročne prináša okolo jednej miliardy eur, sa môže dramaticky znížiť. Rovnaký osud hrozí ďalším produktom.

S. Abascal presunul vinu za dôsledky ciel na španielske a bruselské elity, pričom označil obchodnú vojnu za „samovražednú“ a politikov ako Ursulu von der Leyenovú či Pedra Sáncheza za zodpovedných za „skazu a stratu slobody“.

Podobne argumentujú aj ďalší krajne pravicoví lídri v Európe. Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó vyhlásil, že EÚ mohla clám predísť, ak by znížila vlastné clá na autá z 10 na 2,5 percenta a hľadala kompromis s USA. Brusel podľa neho opäť zideologizoval ekonomickú otázku a konal nekompetentne.

Alternatíva pre Nemecko (AfD) vo vyhlásení na sieti X uviedla, že Komisia mala predvídať americkú reakciu a ponúknuť rokovania o znížení ciel. Aj Auke Zijlstra z holandskej Strany slobody kritizoval EÚ za „pokrytectvo“, keďže sama uplatňuje všeobecné dovozné clá, no teraz sa tvári ako zástanca voľného obchodu.