Čistý zisk veľkých japonských spoločností kótovaných na tokijskej burze sa za apríl až jún znížil medziročne o 10,2 percenta. Hrubý domáci produkt krajiny v prvom kvartáli klesol medziročne o 5,4 percenta, v závere vlaňajška si hospodárstvo ešte polepšilo o 2,5 percenta. Podieľal sa na tom najmä spracovateľský sektor, ktorý silno zasiahli vyššie clá Spojených štátov. Vyplýva to z prieskumu maklérskej spoločnosti SMBC Nikko Securities, na ktorý upozornila agentúra Kjódó.
Čistý zisk firiem zo spracovateľského priemyslu sa znížil o 22,7 percenta. Z toho zisk výrobcov dopravných strojov vrátane automobiliek sa prepadol o 42,1 percenta.
Podľa prognóz ziskov od spoločností a analytikov sa očakáva, že čistý zisk klesne aj za celý fiškálny rok, teda do konca marca 2026. Bude to prvý pokles za šesť rokov.
SMBC Nikko využila správy o hospodárení od 823 spoločností, ktoré predstavujú asi 70 percent spoločností kótovaných na hlavnom trhu japonskej burzy.
Hlavný akciový stratég SMBC Nikko Hikaru Jasuda uviedol, že automobilový priemysel je sektorom, na ktorý majú clá zavedené americkým prezidentom Donaldom Trumpom najvýraznejší dopad. Zároveň naň má negatívny vplyv aj slabší domáci dopyt.
K poklesu zisku firiem zo spracovateľského priemyslu prispel aj rast japonského jenu voči americkému doláru v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Ten ovplyvnil hlavne strojársky sektor, ktorého zisk sa znížil o 10,7 percenta. Oceliarsky sektor zaznamenal straty, pretože bol pod tlakom lacných produktov z Číny.
Záujem o umelú inteligenciu však spôsobil prudký rast ziskov v odvetví čipov. Firmám vyrábajúcim elektrické spotrebiče zisk stúpol o 18,2 percenta.
Čistý zisk stavebných spoločností sa zvýšil o 10,6 percenta. Stavebné firmy čiastočne ťažili z veľkých kontraktov na výstavbu tovární na výrobu čipov.
Realitnému sektoru stúpol čistý zisk o 30,4 percenta vďaka pokračujúcemu rastu predaja luxusných bytov a zvýšeniu nájomného za kancelárske priestory.