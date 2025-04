Z Číny sa vracia do Spojených štátov ďalšie lietadlo americkej spoločnosti Boeing, ktoré mala prevziať jedna z miestnych leteckých spoločností. Uvádza to dnes agentúra Reuters. Lietadlo Boeing 737 Max 8 pristálo na americkom území Guam. V nedeľu sa z Číny vrátilo ďalšie lietadlo, ktoré bolo určené pre čínske aerolínie. Krok zrejme súvisí s colnou vojnou medzi Pekingom a Washingtonom.

Minulý týždeň agentúra Bloomberg uviedla s odvolaním sa na svoje zdroje, že čínske úrady nariadili tamojším leteckým spoločnostiam, aby neodoberali lietadlá vyrobené Boeingom. Ide podľa agentúry o krok, ktorý súvisí s nedávnym zvýšením amerických ciel na čínsky tovar, na ktorý Peking reagoval obdobným krokom.

Obe lietadlá odleteli z centra, ktoré má Boeing v čínskom meste Čou-šan. Lietadlo, ktoré sa vrátilo v nedeľu, bolo už vo farbách jednej čínskej leteckej spoločnosti, ktorá ho zrejme mala pôvodne prevziať.

V reakcii na podobné americké kroky Čína zaviedla clá na americký tovar v celkovej výške 125 percent. To znamená, že pre čínske letecké spoločnosti sa lietadlá Boeing 737 MAX, ktoré v obvyklej úprave stoja zhruba 55 miliónov dolárov, výrazne predražia. Pre Boeing, ktorý návrat lietadiel z Číny nekomentoval, to znamená ťažkosti na jednom z jeho významných trhov. Časť lietadiel nedodaných do Číny by podľa agentúry Reuters ale mohla odobrať spoločnosť Malasia Airlines.