Taliansky úrad pre hospodársku súťaž (AGCM) udelil pokutu jeden milión eur čínskemu online predajcovi rýchlej módy Shein za zavádzanie zákazníkov o vplyve jeho produktov na životné prostredie.

Ide už o druhú finančnú sankciu pre Shein v Európe po tom, čo mu Francúzsko v júli udelilo pokutu 40 miliónov eur za falošné zľavy a zavádzajúce tvrdenia.

Taliansko vymeralo pokutu spoločnosti Infinite Styles Services Co. Limited so sídlom v Dubline, ktorá prevádzkuje webovú stránku Sheinu v Európe.

AGCM uviedol, že správy o environmentálnej udržateľnosti a spoločenskej zodpovednosti firmy „boli niekedy vágne, všeobecné alebo vynechané a zavádzajúce“. Tvrdenia o recyklovateľnosti produktov „sa ukázali ako nepravdivé alebo prinajmenšom mätúce“ a v prípade kolekcie „evoluSHEIN by design“ prehnané, uviedol regulátor.

Shein propaguje kolekciu „evoluSHEIN by design“ ako oblečenie vyrobené s využitím udržateľnejšej a zodpovednejšej výroby. Podľa AGCM by spotrebitelia mohli byť uvedení do omylu a myslieť si, že kolekcia je vyrobená z ekologických materiálov, „čo je vzhľadom na použité vlákna a súčasné recyklačné systémy nepravdivé“.