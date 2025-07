Čínsky internetový predajca Shein požiadal o vstup na hongkonskú akciovú burzu. Firma sa tak okrem iného usiluje zvýšiť tlak na britských regulátorov, aby schválili jej vstup na londýnsku burzu.

Spoločnosť minulý týždeň poslala burze v Hongkongu návrh prospektu emitenta. O súhlas požiadala aj Čínsku komisiu pre reguláciu cenných papierov. Shein chce zmeniť miesto uvedenia akcií na burzu, pretože doteraz nedostal súhlas s ponukou v Londýne od čínskych regulátorov.

Firma ešte predtým plánovala vstup na burzu v New Yorku, aby sa napojila na veľkých západných investorov a svet ju nevnímal iba ako čínsku spoločnosť, ale ako globálneho hráča.

Ak by Shein nakoniec vstúpil na londýnsku akciovú burzu, mohla by to byť jej najväčšia primárna verejná ponuka akcií za posledné roky.