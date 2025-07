Predaj nehnuteľností v Číne sa v júni opäť prepadol. Ekonomiku to ďalej dusí a zvyšuje tlak na vládu, aby vytiahla nové stimulačné balíky.

Stovka najväčších developerských firiem predala v júni nové byty za 339 miliárd jüanov (približne 47,3 miliardy dolárov). Ukázali to predbežné údaje spoločnosti China Real Estate Information Corp. Oproti vlaňajšku je to pokles až o 23 percent, spočítal Bloomberg. V máji pritom trh stratil 8,6 percenta. V medzimesačnom porovnaní síce jún priniesol rast o 14,7 percenta, no to nestačí zvrátiť negatívny trend.

Čínsky realitný sektor už štyri roky trpí. Vlani na jeseň sa síce Peking snažil trh nakopnúť masívnymi stimulmi, ich účinok však vyprchal. Premiér Li Čchiang tento mesiac sľúbil ďalšie kroky na záchranu trhu. Podľa analytikov je to nevyhnutné, ak má Peking podporiť domácu spotrebu a zmierniť riziká, ktoré prinášajú americké clá.

„Čína bude potrebovať viac podpory, no veľký obrat v politike neočakávame,“ napísal Duncan Wrigley, hlavný ekonóm pre Čínu v Pantheon Macroeconomics. „Peking sa zmieril s tým, že zotavenie bude pomalé.“

Ani prípadné oživenie trhu však neznamená, že má Čína vyhraté. Goldman Sachs odhaduje, že dopyt po nových bytoch v mestách ostane v najbližších rokoch až o 75 percent nižší než v rekordnom roku 2017. Na vine je najmä klesajúca populácia.

Čínska realitná sága tak pokračuje. A s ňou aj otázka: Dokáže Peking udržať pri živote sektor, ktorý bol kedysi motorom celého hospodárstva?