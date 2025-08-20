Čínsky prezident Si Ťin-pching v stredu pricestoval do tibetskej metropoly Lhasa pri príležitosti 60. výročia vzniku Tibetskej autonómnej oblasti. Ide o jeho druhú cestu do regiónu.

Počas návštevy vyzval na budovanie moderného socialistického Tibetu, ktorý má byť jednotný a prosperujúci. Peking tvrdí, že založenie autonómnej oblasti v roku 1965 malo poskytnúť menšinám väčšie práva a slobodu viery. Kritici poukazujú na represie, demolácie kláštorov, väznenie mníchov a migráciu Chanov, ktorá mení etnické zloženie regiónu.

Ľudskoprávne organizácie upozorňujú aj na odoberanie detí rodičom a ich umiestňovanie do internátov s výučbou v mandarínčine. Tibet je pre novinárov a cudzincov prakticky uzavretý. Po olympijských hrách v Pekingu v roku 2008 vypukli protesty mníchov, sprevádzané samoupáleniami. Od ich potlačenia kritici hovoria o systematickejšej represii.

Tibet má strategický význam pre sporadické pohraničné napätie s Indiou. Návšteva prezidenta sa časovo prekrýva s cestou čínskeho ministra zahraničia Wang Iho do Indie, kde sa obe krajiny dohodli na obnove vzťahov po konflikte z roku 2020.

Ďalšie dôležité správy

Na snímke český prezident Petr Pavel počas tlačovej konferencie po prezidentskom sumite Slavkovského formátu (S3) na zámku Slavkov pri Brne v stredu 5. marca 2025. Český, slovenský a rakúsky prezident Alexander Van der Bellen si pripomenuli desiate výročie podpísania Slavkovskej deklarácie. Hlavnými témami spoločných rokovaní prezidentov boli aktuálne zahraničnopolitické výzvy vrátane situácie na Ukrajine, budúcnosť transatlantických vzťahov, rozširovanie Európskej únie, ako aj inovácie, konkure
Neprehliadnite

Čína prerušuje kontakty s Petrom Pavlom, nepáči sa jej stretnutie prezidenta s dalajlámom