Čínsky prezident Si Ťin-pching v stredu pricestoval do tibetskej metropoly Lhasa pri príležitosti 60. výročia vzniku Tibetskej autonómnej oblasti. Ide o jeho druhú cestu do regiónu.
Počas návštevy vyzval na budovanie moderného socialistického Tibetu, ktorý má byť jednotný a prosperujúci. Peking tvrdí, že založenie autonómnej oblasti v roku 1965 malo poskytnúť menšinám väčšie práva a slobodu viery. Kritici poukazujú na represie, demolácie kláštorov, väznenie mníchov a migráciu Chanov, ktorá mení etnické zloženie regiónu.
Ľudskoprávne organizácie upozorňujú aj na odoberanie detí rodičom a ich umiestňovanie do internátov s výučbou v mandarínčine. Tibet je pre novinárov a cudzincov prakticky uzavretý. Po olympijských hrách v Pekingu v roku 2008 vypukli protesty mníchov, sprevádzané samoupáleniami. Od ich potlačenia kritici hovoria o systematickejšej represii.
Tibet má strategický význam pre sporadické pohraničné napätie s Indiou. Návšteva prezidenta sa časovo prekrýva s cestou čínskeho ministra zahraničia Wang Iho do Indie, kde sa obe krajiny dohodli na obnove vzťahov po konflikte z roku 2020.