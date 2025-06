Čínske spoločnosti budú vylúčené z tendrov na niektoré veľké verejné zákazky na zdravotnícke pomôcky v Európskej únii, oznámila Európska komisia.

Spresnila, že obmedzenie sa vzťahuje na zmluvy v hodnote nad päť miliónov eur a predstavuje prvé použitie nariadenia EÚ z roku 2022, ktorého cieľom je bojovať proti diskriminačným praktikám voči európskym firmám v zahraničí.

Nariadenie z roku 2022 umožňuje EÚ ukladať sankcie krajinám, ktoré obmedzujú prístup európskych spoločností k verejným obstarávaniam. Brusel argumentuje, že cieľom je podporiť recipročné trhové podmienky, najmä v Číne, kde dodávatelia z EÚ čelia veľkým prekážkam.

„Naša reakcia je úmerná prekážkam v Číne a zároveň zabezpečuje dostupnosť všetkých potrebných zdravotníckych pomôcok pre systém zdravotnej starostlivosti EÚ. Tam, kde neexistujú alternatívni dodávatelia, budú platiť výnimky,“ uvádza sa vo vyhlásení Komisie.

Čínsky trh je stále do značnej miery uzavretý. Podľa údajov EÚ takmer 90 percent čínskych verejných súťaží na zdravotnícke pomôcky znevýhodňuje produkty a spoločnosti z EÚ. A to aj napriek prudkému nárastu čínskeho vývozu takéhoto tovaru do európskeho bloku, ktorý sa medzi rokmi 2015 a 2023 viac ako zdvojnásobil.

Obmedzenie sa týka širokého spektra medicínskych produktov vrátane ventilátorov, röntgenových prístrojov, sterilizátorov, invalidných vozíkov a ďalších.

Komisia vedie dialóg s Pekingom od minulého roka, ale tvrdí, že diskusie nepriniesli uspokojivé výsledky.