Čínska centrálna banka naďalej udržuje hlavné úrokové sadzby bez zmeny, pričom stabilné ich ponechala už tretí mesiac po sebe. Výsledok je v súlade s odhadmi analytikov, ktorí vychádzali zo signálov, že nie je dôvod ponáhľať sa s menovými stimulmi.
Ľudová banka Číny PBOC ponechala hlavnú úrokovú sadzbu (LPR) pre jednoročné úvery na troch percentách. Nezmenila ani päťročnú LPR, ktorá zotrvala na 3,50 percentách.
Jednoročná LPR ovplyvňuje úročenie firemných a spotrebiteľských úverov a od päťročnej LPR sa odvíja úročenie hypoték. PBOC obidve sadzby znížila vlani v októbri o 25 bázických bodov a neskôr tento rok v máji o desať bázických bodov.