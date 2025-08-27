Čínski výrobcovia sa do roku 2026 snažia strojnásobiť domácu produkciu čipov pre umelú inteligenciu v snahe znížiť závislosť od čipov americkej Nvidie.

Huawei plánuje do konca roka spustiť produkciu v špecializovanom závode a v roku 2026 v ďalších dvoch. Továrne sú navrhnuté na podporu Huawei, ale ich vlastníctvo zostáva nejasné. Spoločnosť už skôr uviedla, že neplánuje vybudovať vlastné závody.

Kombinovaná produkcia troch potenciálnych závodov by mohla prekonať súčasnú výrobnú kapacitu podobných liniek u najväčšieho čínskeho výrobcu čipov Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC).

SMIC plánuje na budúci rok zdvojnásobiť produkciu sedemnanometrových čipov, ktorých najväčším odberateľom je Huawei.

