Čínska centrálna banka zníži základnú úrokovú sadzbu o 0,1 percentuálneho bodu na 1,40 percenta. Rovnako klesnú aj ostatné úrokové sadzby. Od 15. mája bankári znížia aj objem hotovosti, ktorú musia banky držať ako rezervy. Takzvaná sadzba povinných minimálnych rezerv klesne o 0,5 percentuálneho bodu na 6,2 percenta.

Peking sa snaží podporiť domácu ekonomiku v obchodnej vojne so Spojenými štátmi. Opatrenia by mali uvoľniť dlhodobú likviditu za bilión jüanov (približne 121 miliárd eur) do bankového systému, uviedol guvernér centrálnej banky Pchan Kung-šeng.

Finančné inštitúcie plánujú podporovať poisťovacie fondy, aby investovali do rizikového kapitálu a technologických spoločností, ktoré nie sú kótované na burze.