V súčasnosti má Čínska ľudová banka vo svojich rezervách 2 330 ton zlata, vyplýva z oficiálnych údajov, ktoré zverejnila agentúra Bloomberg. Krajina sa v dôsledku napätých vzťahov s USA a rastúceho geopolitického napätia snaží narušiť globálnu dominanciu dolára.



Aj ostatné centrálne banky po celom svete skupujú zlato. V roku 2022 dopyt po najvzácnejšom kove prudko vzrástol a tento trend pokračoval aj v tomto roku. Nákupy v prvom štvrťroku medziročne vzrástli o 176 percent.



Podľa májovej správy World Gold Council 62 percent centrálnych bánk odhaduje, že zlato bude v nasledujúcich piatich rokoch tvoriť najväčší podiel na rezervách. Očakáva sa, že dolárové zásoby sa znížia na 40- až 50-percentný podiel.



Prieskum think-tanku Official Monetary and Financial Institutions Forum nedávno ukázal, že správcovia rezerv centrálnych bánk očakávajú v nasledujúcom desaťročí pokles podielu dolára na 53 percent.



Okrem zlata vzrástli od mája aj devízové rezervy Číny, a to o 16,4 miliardy dolárov. Na konci júna mala tamojšia centrálna banka 3,193 bilióna dolárov.