Čína podala Svetovej obchodnej organizácii (WTO) sťažnosť na Kanadu z dôvodu jej obmedzení dovozu ocele.
Kanadský premiér Mark Carney v júli oznámil dodatočné 25-percentné clo na import ocele, pokiaľ produkty obsahujú oceľ tavenú a liatu v Číne. Krok označil za potrebný v záujme ochrany domáceho priemyslu po tom, čo Spojené štáty zvýšili dovozné tarify na oceľ na 50 percent, čo vyvolalo obavy, že zahraniční dodávatelia presmerujú svoj vývoz do Kanady, kde sa bude predávať za dumpingové ceny.
Čínske ministerstvo obchodu uviedlo, že opatrenia považuje za diskriminačné a porušujúce pravidlá WTO. „Ide o jednostranné a protekcionistické opatrenia, ktoré narúšajú legitímne práva a záujmy Číny, ako aj stabilitu globálnych priemyselných a dodávateľských reťazcov,“ zdôraznil rezort.