Čína vyzvala všetky strany zapojené do mierových rozhovorov o urýchlené dosiahnutie dohody, ktorá by ukončila vojnu na Ukrajine.

„Dúfame, že účastníci čo najskôr dospejú k spravodlivej, trvalej, záväznej a pre všetky strany prijateľnej mierovej dohode,“ povedala hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning.

Peking tvrdí, že je v konflikte na Ukrajine neutrálny, ale Západ ho kritizuje za neodsúdenie ruskej invázie. Od začiatku vojny navyše s Moskvou zintenzívnil strategické partnerstvo.

Čína podporuje všetky snahy vedúce k mieru a teší sa, že Rusko a Spojené štáty udržiavajú kontakty, zlepšujú vzťahy a podporujú politický proces riešenia ukrajinskej krízy,“ dodala hovorkyňa.

Ďalšie dôležité správy

WA 16 vojenská základňa Elmendorf-Richardson - Na snímke americký prezident Donald Trump počas spoločnej tlačovej konferencie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom (nie je na snímke) na vojenskej základni Elmendorf-Richardson v Anchorage na Aljaške v piatok 15. augusta 2025. FOTO TASR/AP President Donald Trump speaks during a news conference with Russia's President Vladimir PutinÂ at Joint Base Elmendorf-Richardson, Alaska, Friday, Aug. 15, 2025. (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)
Neprehliadnite

Krym zostane v ruských rukách a Ukrajina nevstúpi do NATO, vyhlásil Donald Trump