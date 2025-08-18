Čína vyzvala všetky strany zapojené do mierových rozhovorov o urýchlené dosiahnutie dohody, ktorá by ukončila vojnu na Ukrajine.
„Dúfame, že účastníci čo najskôr dospejú k spravodlivej, trvalej, záväznej a pre všetky strany prijateľnej mierovej dohode,“ povedala hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning.
Peking tvrdí, že je v konflikte na Ukrajine neutrálny, ale Západ ho kritizuje za neodsúdenie ruskej invázie. Od začiatku vojny navyše s Moskvou zintenzívnil strategické partnerstvo.
„Čína podporuje všetky snahy vedúce k mieru a teší sa, že Rusko a Spojené štáty udržiavajú kontakty, zlepšujú vzťahy a podporujú politický proces riešenia ukrajinskej krízy,“ dodala hovorkyňa.