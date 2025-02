Čína odpovie na clá uvalené americkým prezidentom Donaldom Trumpom zodpovedajúcimi opatreniami. Peking plánuje tiež podať sťažnosť na Svetovú obchodnú organizáciu (WTO), uviedlo dnes čínske ministerstvo obchodu podľa tlačových agentúr. V obchodných vojnách nie sú žiadni víťazi a Čína podnikne potrebné protiopatrenia, varovalo čínske ministerstvo zahraničia podľa agentúr.

Čínska vláda okrem odsúdenia kroku Trumpovej administratívy nechala otvorené dvere pre rokovania s USA, ktoré by mohlo zabrániť prehlbujúcemu sa konfliktu. Podanie sťažnosti na WTO by bolo do veľkej miery skôr symbolickým krokom, ktorý Peking tiež podnikol proti clám uvaleným Európskou úniou na čínske elektromobily.

Trump v sobotu (1. 2.) podpísal nariadenie o uvalení cla vo výške 25 percent na tovar dovážaný z Kanady a Mexika a 10 percent nad rámec existujúcich ciel na dovoz z Číny. V prípade Kanady spojené štáty urobili výnimku na dovoz energetických produktov, na ktoré je uvalené desaťpercentné clo. Clá vstúpia do platnosti od utorka a budú platiť dovtedy, kým Kanada, Mexiko a Čína nepokročia v opatreniach proti pašovaniu drogy fentanyl do Spojených štátov. Súčasťou nariadenia je aj doložka o ďalšom zvýšení ciel, ak sa niektorá z trojice krajín rozhodne prikročiť k odvetným opatreniam.

„Čína je s týmito novými clami silno nespokojná a rozhodne sa stavia proti," uviedlo vo vyhlásení čínske ministerstvo obchodu. Ohlásilo, že prijme „primerané opatrenia na rozhodnú ochranu čínskych práv a záujmov". Peking tiež podľa ministerstva podá sťažnosť na Washington u Svetovej obchodnej organizácie, pretože uvalenie ciel vážne porušuje pravidlá WTO. Čínske ministerstvo obchodu vo vyhlásení vyzvalo USA, aby „sa zapojili do úprimného dialógu a posilnili spoluprácu".

„Fentanyl je americký problém," uviedlo čínske ministerstvo zahraničia a dodalo, že čínska strana v rozsiahlej protidrogovej spolupráci s Američanmi dosiahla „pozoruhodné výsledky".

Trump riskuje novú obchodnú vojnu, ktorá by podľa ekonómov mohla spomaliť globálny rast a znovu podnietiť infláciu, napísala predtým agentúra Reuters. Trump zavedením ciel voči trom hlavným obchodným partnerom USA, na ktoré celkovo pripadá viac ako 40 percent dovozu do USA, obchodnú vojnu rozpútal, usúdila agentúra AFP.

Počas Trumpovho prvého funkčného obdobia viedli USA a Čína krajiny od roku 2018 dlhú obchodnú vojnu, ktorá poškodila obe ekonomiky, rozbúrila finančné trhy a spomalila globálny ekonomický rast. Čiastočne skončila až v januári 2020 podpisom prvej časti obchodnej dohody. Od vypuknutia obchodnej vojny boli uložené clá na čínsky tovar, ktorého ročná hodnota dovozu do USA dosahovala 370 miliárd dolárov. Čína reagovala recipročne a obrátila sa aj na Svetovú obchodnú organizáciu.

Japonský minister financií Kacunobu Kató podľa agentúry Kjódó vyjadril vážne znepokojenie nad potenciálnym vplyvom zavedenia amerických ciel voči Číne, Kanade a Mexiku na globálnu ekonomiku. „Budeme sa musieť bližšie pozrieť na to, ako by Japonsko mohlo byť dotknuté a podniknúť nevyhnutné kroky," povedal Kató v televízii.