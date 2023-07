Krajiny od USA po Nový Zéland v snahe o znižovanie emisií uhlíka rozdeľujú stimuly na podporu predaja elektrických vozidiel (EV). Kopírujú však len taktiky, ktoré Čína používa už roky a stala sa tak lídrom v oblasti elektromobility.



Úspech Pekingu vyráža dych, uvádza Bloomberg. Elektromobily tvorili v minulom roku štvrtinu všetkých osobných áut predaných v Číne, čo je ďaleko popredu pred približne každým siedmym v USA a jedným z ôsmich v Európe. Čínske tempo sa stále viac zrýchľuje. Spoločnosť HSBC očakáva, že miera penetrácie elektromobilov v druhej najväčšej svetovej ekonomike dosiahne do roku 2030 až 90 percent.

Predaj čistých áut v Číne vrátane plug-in hybridov dosiahol v roku 2022 5,67 milióna, čo je viac ako polovica všetkých globálnych dodávok. Podľa BloombergNEF bude krajina tento rok predstavovať približne 60 percent z celosvetového predaja 14,1 milióna nových osobných elektromobilov.

Nejde len o kupujúcich. Prekvitá aj výroba; čínske značky predstavujú približne polovicu všetkých EV predaných na celom svete, uviedli v najnovšej správe analytici HSBC. Dôležitá je aj infraštruktúra. Čína, ktorá má najväčšiu nabíjaciu sieť na svete, k nej vlani pridala ďalších 649-tisíc verejných nabíjačiek, čo je viac ako 70 percent všetkých inštalácií vykonaných na celom svete v tom roku.



Tento rok sa na trhu elektromobility rozpútala cenová vojna, keď sa spoločnosti snažia predbehnúť svojich konkurentov. V čom teda spočíva úspech Číny? Tu je bližší pohľad na čínsky prístup k zavádzaniu elektromobilov založený na princípe „cukor a bič“, ktorý je metaforou pre použitie kombinácie odmeny a trestu na vyvolanie požadovaného správania.

Cukor

Spotrebiteľské dotácie: Program, ktorý bežal desať rokov, vrátil každému kupujúcemu EV až 60-tisíc jüanov (8 375 eur). Hoci národné dotácie skončili v roku 2022, miestne vlády na miestach, ako je Šanghaj, naďalej poskytujú zľavy až do výšky desaťtisíc jüanov.

Daňové úľavy: Až do roku 2025 sa upúšťa od štandardného 10-percentného daňového odvodu pre nákupy čistých áut pod 300-tisíc jüanov. V rokoch 2026 a 2027 bude nastavený vo výške päť percent. Daňová úľava platná od roku 2014 až do konca roku 2027 sa odhaduje na 835 miliárd jüanov. Na porovnanie, zákon o znižovaní inflácie v USA, ktorý bol schválený minulý rok, zahŕňa daňové stimuly vo výške 270 miliárd dolárov na nákup elektrických vozidiel a čistú výrobu a takmer 12 miliárd dolárov v pôžičkách na projekty čistej energie.

Subvencie pre výrobcov: Priama vládna podpora pre výrobcov EV pomohla mnohým naštartovať sa. Spoločnosti priniesli na trh viac ako 500 značiek EV, no najviac to pomohlo nakopnúť firmu BYD. Spoločnosť so sídlom v meste Šen-čen sa stala najpredávanejšou značkou v Číne a ukončila desaťročia trvajúcu vládu Volkswagenu.

Infraštruktúra: Široko dostupné, štátom dotované nabíjacie stanice znižujú náklady vodičov a zmierňujú obavy z maximálneho dojazdu. Normy nabíjania sú vďaka dohodám s výrobcami jednotné, takže všetci používajú rovnaké zástrčky. Čína mala na konci mája 6,36 milióna nabíjačiek EV, čo je viac ako kdekoľvek inde na planéte. Významná časť je súčasťou štátnej siete, ktorá je štvrtým najväčším poskytovateľom za súkromnými spoločnosťami ako Wanbang New Energy Investment Group a TGood New Energy.

Bič

Emisné prekážky: Kupovať a vlastniť autá na benzínový pohon je čoraz menej lákavé. Mestá bojujú proti zápcham obmedzovaním počtu áut na cestách opatreniami, ako sú lotérie o nové poznávacie značky v Pekingu a aukčný systém v Šanghaji. Na aukciách v Šanghaji počas prvých piatich mesiacov minulého roka vyšli nové značky v priemere na 92 780 jüanov. Vodiči elektrických vozidiel môžu medzitým ľahko získať zelenú poznávaciu značku, ktorá preukazuje ich ekologické vlastnosti. V uliciach miest sú stále výraznejšie zelené tabuľky.

Pokuty za výrobu: Čína zaviedla v roku 2017 systém dvojitého kreditu pre automobilový priemysel, ktorý udeľuje body za výrobu čistých áut a pokutuje vozidlá s vysokou spotrebou paliva. Autá od výrobcov s negatívnym skóre môžu byť stiahnuté z trhu. Aby sa výrobcovia vyhli trestu, môžu nakupovať kredity od konkurentov s pozitívnym skóre, ako je Tesla alebo BYD. To ale môže byť drahé. Štátna spoločnosť Chongqing Changan Automobile stratila štyritisíc jüanov zo zisku za každé predané auto v roku 2020, keď nakupovala kredity, aby sa vyhla pokute.

Predaj

Vládne nákupy: Niektoré miestne samosprávy premenili svoje autoparky na 100-percentne elektrické a vyzvali miestne agentúry, aby si zaobstarali elektrické alebo plug-in hybridy. Výsledkom bol stabilný obchod pre výrobcov EV, ako je BYD, ktorý vyrába aj autobusy, a Guangzhou Automobile Group.