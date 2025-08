Ešte donedávna globalizovaný svet tvorili kozmopolitné mestá ako New York, Paríž, Londýn či Hongkong. Miesta s národným charakterom a zároveň priesečníky ľudí, nápadov a kapitálu z celého sveta.

Mnohé z týchto metropol boli niekdajšími centrami koloniálnych impérií. Niektoré, ako Londýn či New York, prešli v 70-tych rokoch zásadnou hospodárskou transformáciou a vďaka globálnemu rastu zažili nový rozmach. Zdalo sa, že nezadržateľná globalizácia prinesie vznik ďalších takýchto centier. Digitálne siete a letecké spojenia ich mali prepojiť do jedného systému, píše Financial Times.

Za vrchol možno označiť obdobie začiatku 21. storočia. Na zoznam globálnych miest sa pridali aj ázijské metropoly ako Šanghaj, Šen-čen, Peking, ale tiež indické mestá Bombaj a Bengalúr. Šanghajská panoráma sa stala ikonickou po celom svete.

Finančná kríza v roku 2008 túto trajektóriu prerušila. Kým globálny HDP ďalej rástol, podiel obchodu na HDP stagnoval. Banky obmedzili aktivity a európske financie sa stiahli. Konečnú ranu tzv. nespútanej globalizácii zasadili pandemické lockdowny v rokoch 2020 až 2022.

Kto dnes navštívi Čínu, uvidí niečo, čo pred dvadsiatimi rokmi neexistovalo: megamestá s desiatkami miliónov obyvateľov, modernou infraštruktúrou, technológiami a napojením na svetovú ekonomiku – no takmer úplne bez prítomnosti cudzincov.

Zahraniční obyvatelia tvoria v Pekingu len 0,3 percenta populácie. V meste Čcheng-tu, hlavnom meste provincie S'-čchuan, tvoria cudzinci len 0,08 percenta z dvadsiatich miliónov obyvateľov.

Veľké a bohaté ekonomiky – aj tie, ktoré aktívne obchodujú, ako Japonsko – nikdy nemali vysoký podiel obchodu na HDP. Platí to aj pre Spojené štáty a Európsku úniu. Po odrátaní vnútorného obchodu v rámci EÚ tvorí obchod Európy so zvyškom sveta len približne 23 percent.

Čína túto logiku ešte posilňuje. Najväčší produkčný systém, aký svet kedy poznal, je čoraz menej závislý od svetovej ekonomiky.