Vzťahy medzi Indiou a Čínou, napäté od konfliktu na hraniciach pred piatimi rokmi, sa postupne zlepšujú, pričom Peking prisľúbil, že bude riešiť potreby Naí Dillí v oblasti kovov vzácnych zemín.

Čína je takisto krajine pripravená pomôcť v odvetviach poľnohospodárskych hnojív a strojov na razenie tunelov.

Zatiaľ nie je jasné, či chce Peking v prípade kovov vzácnych zemín urýchliť proces schvaľovania exportných licencií, alebo Indii poskytnúť výnimku z kontroly vývozu.

Problémom je najmä export magnetov vzácnych zemín do Indie, ktorý bol v júni o 58 percent nižší než v januári. India má síce piate najväčšie zásoby kovov vzácnych zemín na svete, ale nemá žiadnu produkciu magnetov, čo znamená, že je závislá od zahraničného, najmä čínskeho dovozu.

