Peking obvinil Filipíny z riskantného správania, ktoré podľa neho viedlo k pondelkovej zrážke lodí pri plytčine Scarborough Shoal v Juhočínskom mori. Manila zodpovednosť odmieta.

Hovorca čínskeho ministerstva obrany Ťiang Pin uviedol, že filipínske pobrežné hliadky ohrozili bezpečnosť čínskych lodí a posádok. Peking žiadal ukončenie „provokatívnej rétoriky a konania“ a vyhradil si právo na protiopatrenia.

Scarborough Shoal leží vo výhradnej ekonomickej zóne Filipín, no od roku 2012 ju kontroluje Čína. Medzinárodný arbitrážny tribunál v roku 2016 čínske nároky označil za neplatné, Peking verdikt neuznáva.

Filipínska pobrežná stráž vyslala k plytčine tri lode so zásobami pre rybárov; zábery ukazujú, ako loď čínskej pobrežnej stráže prenasleduje plavidlo PCG, do ktorého narazila loď čínskeho námorníctva. Ministerka zahraničných vecí Theresa Lazarová označila incident za nešťastný, no bez viny Filipín.

