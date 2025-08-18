Export pohonných látok z Číny vzrástol v júli o vyše sedem percent na najvyššiu úroveň za viac než rok.
Z krajiny vyviezli 5,34 milióna ton pohonných látok zahrnujúcich naftu, benzín, letecké a lodné palivo.
Výrazne stúpol export nafty – medziročne o 53,2 percenta na 820-tisíc ton. Vývoz benzínu sa zvýšil o 18,6 percenta na 930-tisíc ton. V najväčšej miere ale Čína vyviezla letecké palivo, ktorého export stúpol o 10,9 percenta na 1,97 milióna ton.
Na druhej strane, Peking v júli doviezol 5,44 milióna ton skvapalneného zemného plynu (LNG) – medziročne o 6,7 percenta menej.