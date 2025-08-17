Čína je suverénne najväčším producentom plastov na svete, keďže v roku 2024 vyrobila 34 percent zo štyroch najpoužívanejších druhov plastov – polyetylénu, polypropylénu, PET a polystyrénu.
Vyplýva to z analýzy britskej environmentálnej konzultačnej spoločnosti Eunomia a výskumnej skupiny Zero Carbon Analytics. Čína tak vyrobila viac plastov ako ďalších šesť krajín dokopy.
Za Čínou nasledujú USA (13 percent), Saudská Arábia a Južná Kórea (po päť percent), India (štyri percentá), Japonsko (tri percentá) a Nemecko (dve percentá). Podľa staršej štúdie Wood Mackenzie je svetová produkcia plastov koncentrovaná v rukách niekoľkých gigantov, pričom 18 spoločností vyrobilo v roku 2021 viac ako polovicu všetkých plastových polymérov.
Najväčším producentom je čínska štátna Sinopec (5,4 percenta svetovej produkcie), nasledujú ExxonMobil (päť percent), LyondellBasell (4,5 percenta), Saudi Aramco (4,3 percenta) a PetroChina (4,2 percenta).