Čína bude v tomto roku opäť lídrom v oblasti investícií do výroby čipov, predpokladá odvetvová asociácia SEMI. Aj napriek výraznému medziročnému poklesu totiž investuje do nových zariadení na výrobu počítačových čipov viac ako ktorýkoľvek iný geografický región. Nasledovať by mali Taiwan a Južná Kórea.

Globálne investície do zariadení na výrobu čipov v tomto roku stúpnu šiesty rok po sebe o dve percentá na 110 miliárd dolárov, očakáva SEMI. Hnacím motorom budú výdavky na nástroje potrebné na výrobu čipov pre umelú inteligenciu. Vplyv AI bude pravdepodobne ešte silnejší v roku 2026 - očakáva sa nárast o ďalších 18 percent.

Čína je najväčším spotrebiteľom čipov a tamojšie firmy už roky rozširujú kapacity na ich výrobu. Od rokov 2023 a 2024 začali s podporou vlády ešte viac investovať v rámci snahy znížiť závislosť od dovozu a v reakcii na obmedzenia USA.

Holandská spoločnosť ASML, ktorá je najväčším výrobcom zariadení na výrobu čipov, počíta v roku 2025 s tržbami v pásme 32 až 38 miliárd dolárov. Medzi ďalšie popredné firmy v odvetví patria Applied Materials, KLA, LAM Research a Tokyo Electron. Rýchlo rastú aj čínski výrobcovia zariadení, ako napríklad Naura, AMEC a SiCarrier, čo je dcérska spoločnosť Huaweiu.

Čínske výdavky v roku 2025 pravdepodobne klesnú na 38 miliárd dolárov, čo je o 24 percent menej ako 50 miliárd dolárov v roku 2024. Investície v Južnej Kórei by mali dosiahnuť 21,5 miliardy dolárov a na Taiwane 21 miliárd dolárov.