Jurij Buškovskij by tento rok oslávil 70 rokov. Namiesto dôchodku sa však stal vojakom ruskej armády. A minulý november zomrel na Ukrajine.

Nie je sám. V ruských zákopoch bojujú a zomierajú muži, ktorí by inak viedli vnúčatá do školy alebo chytali ryby pri chate. Kremeľ totiž prišiel na spôsob, ako udržať vojnu bez ďalšej mobilizácie. Stačí otvoriť peňaženku.

Kto chce peniaze, nech ide na front

Ruská armáda čelí kríze. Po troch rokoch vojny jej chýbajú vojaci, ale ďalšia mobilizácia by bola pre Putina politickou katastrofou. Preto stavil na jednoduchú stratégiu – ponúknuť ľuďom dostatok peňazí, aby šli na front dobrovoľne.

Najprv bojovali regulárni vojaci. Potom prišli na rad mobilizovaní. Keď aj tí začali dochádzať, prišli na rad väzni a žoldnieri z Wagnerovej skupiny. A teraz? Deduškovia.

Dáta ukazujú, že medzi padlými je čoraz viac mužov nad 50 rokov, píše Financial Times. Niektorí si vojnu pamätajú ešte z Čečenska či Afganistanu. Teraz si naivne myslia, že zvládnu ešte jednu.

Mobilizovaní vojaci boli väčšinou v strednom veku – zomierali najčastejšie okolo veku 35 rokov. Ale medzi kontraktnými vojakmi už vek prudko stúpa. Investigatívne médium Mediazona analyzovala dáta o viac ako 70-tisíc padlých ruských vojakoch. Výsledok? Priemerný vek padlých kontraktných vojakov je cez 45 rokov.

A najnovší trend? Šedivé vlasy v zákopoch. Medzi zabitými kontraktnými vojakmi je viac štyritisíc mužov starších ako 50 rokov. V tej istej vekovej skupine bolo medzi padlými 500 mobilizovaných vojakov a 869 odsúdených, ktorí sa na front dostali priamo z väzenia.

Znie to absurdne, ale ruská armáda dnes potrebuje „dedkov“ viac ako mladých mužov. Tí starší sú totiž ochotnejší nechať sa naverbovať.

Vysvetlenia ochoty bojovať v staršom veku sú rôzne, od vojenských skúseností v Rusku v predchádzajúcich vojnách, naliehavejším riešením finančnej situácie rodiny, alebo skutočnosť, že starší Rusi štatisticky trávia viac sledovaním propagandistickej televízie v krajine. „Typický ‚dobrovoľník', ktorý sa dnes prihlási na front, povedzme, v Moskve, za dva milióny rubľov (23-tisíc dolárov), je muž, ktorý príde do vojenského úradu so svojou celou rodinou,“ povedal sociológ Kirill Rogov. „Tieto peniaze jeho rodina použije na nákup bytu pre syna, ktorý sa práve oženil... a jeho druhého syna, ktorý sa chystá ísť na univerzitu,“ dodáva K. Rogov.

Ako si kúpiť vojaka? Dajte mu viac než stojí byt

Peniazom Rusi rozumejú. A tak Kremeľ otvoril trezor. Náborové bonusy rastú do absurdných výšok. Tento mesiac v Samare ponúkali štyri milióny rubľov (45 500 dolárov) len za podpis zmluvy. Za rok na fronte si môže vojak zarobiť aj sedem miliónov rubľov.

Pre porovnanie – priemerná cena jednoizbového bytu v Samare je 5,2 milióna rubľov. Mesačný plat v Rusku? Smiešnych 66-tisíc.

Kalkulácia je jednoduchá: Chudobný Rus si spočíta, že za pár mesiacov na fronte zabezpečí rodinu lepšie, než by to zvládol za roky práce. Riskne to. Chce kúpiť byt synovi, vyplatiť dlhy, nechať rodine aspoň niečo. Lenže ruská armáda mu dá iba peniaze. Nezabezpečí, aby prežil.

Umelá inteligencia spočítala padlých. Kremeľ mlčí

Oficiálne čísla mŕtvych Rusov neexistujú. Kremeľ o stratách nehovorí. Tak ich musela spočítať umelá inteligencia. Mediazona spolu s BBC a iStories analyzovali dáta zo sociálnych sietí a miestnych médií. Výsledok? Medzi padlými je takmer 104-tisíc ruských vojakov. A to je len to, čo sa podarilo dohľadať. Podľa portálu Meduza, počet ruských vojakov, ktorí zahynuli na fronte, sa takmer zdvojnásobuje každý rok: v roku 2022 zomrelo približne 20-tisíc vojakov, v roku 2023 okolo 50-tisíc a v roku 2024 takmer 100-tisíc.

Tento počet je už taký vysoký, že ruská propaganda sa mu nedokáže vyhnúť. Preto sa snaží meniť naratív – vojaci už nie sú obeťami, ale hrdinami, ktorí si za svoju smrť „dobre zarobili“.

Rodiny padlých často dostanú jednorazové odškodné. V niektorých prípadoch sa hovorí o sume päť miliónov rubľov. Niekedy viac, niekedy menej. Ale cena je jasná: hlava rodiny musí zomrieť, aby jej príbuzní mohli žiť o niečo lepšie. Kremeľ sa spolieha na to, že vždy sa nájde niekto, kto si nechá za vojnu zaplatiť. Lenže čím dlhšie to potrvá, tým väčšie obete si to vyžiada. Rusko vyčerpalo svoje vojenské zálohy a teraz loví, kde sa dá.