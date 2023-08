Plyn sa opäť stáva problémom pre globálnu ekonomiku. Potenciálne štrajky v Austrálii môžu ohroziť krehkú rovnováhu celosvetových dodávok a vytárajú riziko, že spotrebiteľom sa zvýšia účty, píše Bloomberg.



Do začiatku vykurovacej sezóny zostáva niekoľko mesiacov a dopyt po kúrení je stále utlmený. Vyhliadka, že dôjde k dlhodobejšiemu zatváraniu dôležitých závodov, však môže spôsobiť prudký nárast veľkoobchodných cien plynu. K tomu treba prirátať extrémne poveternostné udalosti, ktoré toto leto otestovali energetické systémy.

Nespokojní zamestnanci

Obavy o dostatok dodávok najnovšie vyvolal spor o platoch a podmienkach v austrálskych závodoch patriacich spoločnostiam Chevron a Woodside Energy Group, ktoré predstavujú viac ako desať percent globálnych dodávok skvapalneného zemného plynu. Zatiaľ čo majitelia zariadení zarobili miliardy dolárov vďaka napätiu, ktoré minulé leto vyhnalo ceny plynu na rekordné maximá, ich pracovníci požadovali vyššiu finančnú kompenzáciu. Dosiaľ neboli vypočutí a odbory budú v utorok pokračovať v rokovaniach.

„Štrajk hrozí v čase, keď na trhu s plynom vládne neistota aj napriek tomu, že jeho ceny klesli, a v porovnaní s nedávnou minulosťou sú relatívne nízke,“ povedal výkonný riaditeľ Flex LNG v Osle Oystein Kalleklev. Ide o spoločnosť, ktorá vlastní a prevádzkuje oceánske tankery na plyn.

Volatilita na trhu túto zimu by mohla znamenať vyššie účty pre odberateľov elektriny v domácnostiach, ako aj pre veľkých odberateľov plynu, medzi ktorých patrí oceliarsky priemysel, výroba hnojív a keramický priemysel. Tí sa však ešte stále spamätávajú z minuloročných raketovo stúpajúcich úrovní.

Ohrozené budú tri milióny ton

Ázia je na austrálskych tokoch ešte viac závislá ako Európa, no v oboch regiónoch hrozí, že účty za plyn sa zvýšia. Ak bude štrajk v austrálskych LNG závodoch Gorgon, Wheatstone a North West Shelf trvať jeden mesiac, môžu byť tým zasiahnuté tri milióny ton dodávok, čím trh príde o približne 44 nákladov LNG, povedal riaditeľ spoločnosti SyEnergy Consulting Claudio Steuer.



Pod tlakom sú však aj iné krajiny. Ruský vývoz LNG bol v posledných týždňoch oslabený v dôsledku údržby dvoch z jeho najväčších zariadení. Trinidad a Tobago má počas väčšiny augusta plánovanú odstávku jedného závodu a Egypt zastavil takmer všetok export.

V treťom štvrťroku je naplánovaná údržba na ďalšom zariadení na výrobu a ťažbu LNG, ktorým je plávajúca vrtná plošina a zároveň najväčšia loď na svete Prelude operujúca v západoaustrálskych vodách. Najväčší a najflexibilnejší dodávateľ LNG Spojené štáty pravdepodobne budú profitovať zo záujmu kupujúcich, ktorí hľadajú alternatívy. „Americké skvapalňovacie terminály nebudú schopné rýchlo skvapalniť ďalšie objemy plynu,“ povedal generálny riaditeľ energetickej poradenskej firmy Balesene OÜ v Tallinne Andrei Belyi.



Ak by sa výpadok dodávok v Austrálii predĺžil do septembra, ovplyvnilo by to globálne dodávky a ceny pred vykurovacou sezónou. Ceny v Ázii aj v Európe by sa museli zvýšiť, aby prilákali dostupný LNG a udržali dostupnosť plynu pre domácnosti. „Na úzkom trhu s LNG by to mohlo posunúť oba cenové indexy nahor, keďže kľúčové regionálne trhy súťažia o obmedzené dodávky LNG,“ povedal C. Steuer. „Bude to nirvána obchodníkov, pretože nikto nevie, kde bude skutočný strop trhovej ceny,“ dodal.