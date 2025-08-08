Americká vláda sľúbila Japonsku, že zmení prezidentský výkonný príkaz, aby odstránila kombinovanie ciel pri niektorých produktoch.
Pätnásťpercentná colná sadzba na japonský dovoz, na ktorej sa krajiny v júli dohodli, by sa nemala kombinovať s tovarom ako hovädzie mäso, na ktorý sa vzťahujú vyššie tarify.
USA sľúbili, že upravia príkaz, ktorý obsahoval ustanovenie o zákaze kombinovania ciel pre Európsku úniu, ale nie pre Japonsko. Tokiu takisto vrátia vybrané vyššie clá a znížia tarify na automobily z 27,5 percenta na 15 percent.
Japonsko patrí medzi osem hlavných obchodných partnerov Spojených štátov, ktorí s Washingtonom uzavreli rámcovú obchodnú dohodu.
Veľká časť toho, na čom sa krajiny v júli pôvodne dohodli, sa ale nikdy nedostala do podpísaného dokumentu, čo v Tokiu vyvolalo obavy, že niektoré spoločnosti by mohli čeliť vyšším clám.
Japonský premiér Šigeru Išiba v snahe dosiahnuť dohodu súhlasil so zvýšením investícií v USA až o 550 miliárd dolárov cez vládou podporované úvery a záruky na projekty, ktoré prospejú obom krajinám.