Pre milióny turistov, ktorí mieria na chorvátske pobrežie Jadranu, je táto krajina synonymom slnka, plachtenia a morských plodov. Popri tom v čase hlavnej sezóny opäť vyplávala na povrch temná časť histórie Chorvátska.
Vzrastajúca popularita speváka krajnej pravice Marka Perkovića známeho ako Thompson, ktorý bol v minulosti v niektorých krajinách zakázaný, priniesla so sebou návrat sloganu a symboliky z obdobia druhej svetovej vojny. Zatiaľ čo verejnosť i médiá zostávajú polarizovaní, niektorí významní politici sa koncertov zúčastňujú a verejne ich chvália.
Organizátori Thompsonovho koncertu v Záhrebe, uviedli, že o vstupenky prejavilo záujem 500-tisíc ľudí – v krajine, ktorá má iba 3,8 milióna obyvateľov. Mnoho fanúšikov malo podľa Bloombergu oblečené čierne tričká s heslom, ktoré používali fašisti počas druhej svetovej vojny, a ktoré zaznelo aj počas koncertu. Samotný spevák ho skandoval spolu s davom.
Minister obrany Ivan Anušić podujatie označil za „spoločensky prelomové“. V rozhovore pre RTL televíziu povedal: „Toto bolo oveľa viac než len koncert. Odteraz sa niektoré veci v politike a spoločnosti začnú nezvratne meniť.“
Škrty v USA ženú migrantov do Európy. Niekdajšiu čiernu ovcu EÚ nasleduje stále viac krajín
Nacionalistické sily získavajú vplyv naprieč Európou, no Chorvátsko v tomto trende vyniká. Symboly, ktoré boli kedysi považované za neakceptovateľné, sa rýchlo dostávajú do spoločenskej normy.
Od vstupu Chorvátska do Európskej únie pred 12 rokmi sa HDP na obyvateľa takmer zdvojnásobil. Cestovný ruch dnes tvorí približne 20 percent HDP, čo je porovnateľné s Gréckom alebo Maltou. Prijatie eura v roku 2023 zavŕšilo obdobie hospodárskej integrácie.
Podľa historika Floriana Biebera z Univerzity v Grazi sa minulosť Chorvátska stala „rozmazanou“. Aj keď sa rastúci nacionalizmus zatiaľ výrazne neprejavuje vo volebných výsledkoch, v kultúre – najmä vo futbale a hudbe – je jeho prítomnosť zrejmá.