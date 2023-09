Americká spoločnosť Chevron prijme podmienky dohody so zamestnancami závodu na skvapalnený zemný plyn (LNG) v Austrálii. Tým sa nepáčili platové a pracovné podmienky v dvoch projektoch. Dohodu sprostredkovala Komisia pre spravodlivú prácu (Fair Work Commission), odbory sa k nej však ešte nevyjadrili, informovala agentúra Reuters.

V prípade úspechu by dohoda ukončila štrajky, ktoré sa začali takmer pred dvoma týždňami a ktoré spočiatku rozkolísali svetové ceny plynu. Komisia, ktorá má právomoc presadiť dohodu, uviedla, že dôrazne odporúča stranám sporu návrhy na ukončenie štrajkov prijať. „Po zvážení ponúk spoločnosť Chevron prijala odporúčanie vyriešiť všetky zvyšné otázky a dohodu dokončiť," uviedol jej hovorca. Zástupcovia odborov sa potom dohodli, že sa stretnú, aby dohodu prerokovali.

Vyhliadka na predĺženie sporov v troch prevádzkach LNG v Austrálii spôsobila, že ceny plynu v auguste vzrástli až o 35 percent. Keď sa však spor týkajúci sa najväčšieho závodu na produkciu LNG v krajine vyriešil, trhy sa upokojili.

Odporúčanie komisie prišlo deň po tom, ako sa posledné rokovania medzi spoločnosťou Chevron a odbormi o štrajkoch v zariadeniach Wheatstone a Gorgon skončili bez dohody. Obe strany majú čas do piatkovej deviatej hodiny ráno, aby sa rozhodli, či prijmú odporúčanie komisie pred plánovaným vypočutím, ktoré sa uskutoční neskôr v ten istý deň.

Austrália je najväčším svetovým vývozcom LNG, takmer celý objem však dodáva na trhoch v Ázii. Európa teda štrajkom v Austrálii bezprostredne ohrozená nie je. Môže sa však stať, že ak by štrajky trvali dlhšie a plynu pre odberateľov v Ázii by bolo menej, začali by títo odberatelia zháňať plyn aj inde vo svete, čím by s Európanmi súťažili o nákup LNG z iných oblastí.