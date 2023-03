Vlaková, autobusová a letecká doprava po celom Nemecku sa dnes kvôli dvadsaťštyrihodinovému štrajku za vyššie mzdy prakticky zastavila. Milióny ľudí tak mali na začiatku týždňa problém, ako sa dostať do práce.

Štrajk zvolaný odborovým zväzom Verdi a odborovým zväzom pracovníkov na železnici a v doprave EVG je podľa médií najväčším štrajkom v Nemecku za posledné desaťročie a ďalší z radu protestných akcií, ktoré zasiahli popredné európske ekonomiky. Aj vďaka práci z domu ale nenastal na nemeckých uliciach chaos. Štrajk sa dotýka aj cestujúcich v Českej republike.

Vlaky Českých dráh (ČD) pre medzinárodnú diaľkovú dopravu stoja v Děčíne. Regionálne spoje potom jazdia až do Dolných Žliab, čo je posledná zastávka pred nemeckými hranicami. Podľa tlačového oddelenia ČD sa na českej strane hraníc nestretávajú s komplikáciami. "Keďže sme o štrajku informovali dlho dopredu, rovnako tak nemecká strana, nie sú komplikácie napríklad s hromadením ľudí v Děčíne," uviedli ČD.

Hovorkyňa pražského letiska Klára Divíšková potvrdila predchádzajúce informácie o zrušení 25 letov na Letisku Václava Havla v Prahe v čase štrajku. Problémy na letisku podľa nej nie sú. "Samozrejme stále platí odporúčanie, aby si cestujúci strážili na webových stránkach, ideálne toho dopravcu, informácie o svojom lete," dodala.

Všetky letiská okrem berlínskeho

Štrajk zasiahol takmer všetky nemecké letiská, prerušila prevádzku aj na dvoch najväčších nemeckých leteckých uzloch, a to v Mníchove a vo Frankfurte nad Mohanom. Nemecká železničná spoločnosť Deutsche Bahn (DB) zrušila diaľkovú železničnú dopravu a veľkú časť regionálnych a prímestských železničných spojov.

Štrajk sa dotýka aj vodných ciest a prístavov a diaľničnej spoločnosti, zatvorené kvôli chýbajúcej obsluhe môžu byť aj cestné a diaľničné tunely. V siedmich spolkových krajinách štrajkujú aj zamestnanci verejnej dopravy. Za protesty sú hlavne dopady vysokej inflácie, najmä vyšších cien potravín a energií, ktoré znižujú životnú úroveň obyvateľov, uviedla agentúra Reuters.

Podľa asociácie letísk ADV sa štrajk v letectve dotkne 380-tisíc cestujúcich. Z veľkých letísk sa neštrajkuje iba na letisku v hlavnom meste Berlíne, pretože sa však štrajkuje na takmer všetkých ostatných letiskách, boli zrušené takmer všetky vnútroštátne lety.

K zápcham dochádzalo pri zlom počasí

Spoločnosť TomTom, ktorá sa zaoberá vyhodnocovaním dát, ale zistila nárast priemernej doby cestovania o viac ako desať percent iba v štyroch z 27 skúmaných miest a regiónov. „Niekedy dochádzalo k dlhým dopravným zápcham a veľkým stratám času všade tam, kde bol štrajk sprevádzaný zlým počasím,“ povedal analytik Ralf-Peter Schäfer z TomTom.

Výrazne síce ubudli zákazníci obchodom v centrách veľkých miest, ale v uliciach vďaka využitiu práce z domu a včasnému plánovaniu nevznikal chaos, prevádzka bola niekde dokonca slabšia, uviedla agentúra DPA.

Tridsaťjedenročný Christoph Litzel povedal denníku Süddeutsche Zeitung (SZ), že štrajkujúci chápe a že využil spolujazdu s kolegom. Šesťdesiatdvaročný Matthias Fröhlich ukazuje menej empatie: „Pre štrajky všeobecne pochopenie nemám. Pred odchodom do dôchodku som pracoval v geriatrickej starostlivosti. Keby sme štrajkovali ako dráhy, vyzeralo by to pre pacientov veľmi zle,“ povedal denníku na mníchovskej stanici a dodal, že zamestnal zneužívajú svojho postavenia. Podľa názorovej rubriky denníka SZ je štrajk v porovnaní s podobnými akciami vo Francúzsku umiernený.

Zvýšenie miezd o viac ako desať percent

Zväz Verdi rokuje v mene zhruba 2,5 milióna zamestnancov vo verejnom sektore, vrátane zamestnancov vo verejnej doprave a na letiskách. EVG zastupuje zhruba 230-tisíc zamestnancov DB a autobusových spoločností. Zväz Verdi požaduje zvýšenie miezd o 10,5 percenta, najmenej však o 500 eur mesačne. Zväz EVG chce zvýšiť mzdy o 12 percent, pričom minimálny nárast mesačnej mzdy má byť 650 eur.

Šéf odborového zväzu Verdi Frank Werneke uviedol, že pre milióny zamestnancov je štrajk otázkou prežitia v podmienkach vysokej inflácie. Šéf EVG Martin Burkert vyhlásil, že zamestnávatelia zatiaľ nepredložili žiadnu prijateľnú ponuku. Varoval pred ďalšími výstražnými štrajkami, ktoré sa môžu uskutočniť aj v období veľkonočných sviatkov.

Železničná spoločnosť Deutsche Bahn v nedeľu uviedla, že štrajk je „úplne prehnaný, neopodstatnený a zbytočný“. Zamestnávatelia varujú, že vyššie mzdy pracovníkov v doprave spôsobia zdraženie cestovného a zvýšenie daní, aby sa rozdiel vyrovnal.

Spotrebiteľské ceny v Nemecku vo februári vzrástli medziročne o 9,3 percenta. Vysoká inflácia pretrváva, hoci sa ju Európska centrálna banka (ECB) snaží spomaliť sériou zvýšenia úrokových sadzieb.