Štvrtina zamestnancov by privítala skrátenie výpovednej doby. Dôvodom je rýchlejší odchod zo zamestnania, ktoré im nevyhovovalo a možnosť rýchlejšie prijať novú pracovnú ponuku, vyplýva z prieskumu Alma Career Slovakia.

Väčšine zamestnancov – dvom tretinám – ale štandardná dĺžka výpovednej doby vyhovuje. Necelá desatina by lehotu dokonca predĺžila.

Skrátenie výpovednej doby by privítali najmä pracovníci so základným vzdelaním alebo so strednou školou bez maturity (40 percent). U stredoškolsky vzdelaných ľudí s maturitou ide o štvrtinu a v prípade vysokoškolsky vzdelaných ľudí by chcelo kratšiu výpovednú dobu 15 percent respondentov.

„Najčastejší dôvod, prečo by zamestnanci chceli skrátiť výpovednú dobu, je rýchlejší odchod zo zamestnania. Najmä v prípade, ak boli veľmi nespokojní alebo je ukončenie spolupráce sprevádzané nepriateľskou atmosférou, môžu byť ďalšie týždne u zamestnávateľa nepríjemné,“ priblížila spoločnosť.

Zmena zamestnania je neraz spojená aj s obdobím bez príjmu, podľa prieskumu preto dve tretiny oslovených počas neho obmedzujú výdavky.