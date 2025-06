Členské štáty Európskej únie podporili plán umožniť leteckým spoločnostiam dlhšie meškanie letov bez poskytnutia kompenzácie. Zmena bude vyvážená rozšírením práv cestujúcich o nové garancie.

V súčasnosti majú cestujúci v EÚ nárok na náhradu až do 600 eur za meškanie trvajúce tri hodiny alebo viac. Letecké spoločnosti však dlhodobo namietajú, že výška kompenzácií je neprimeraná. V praxi to vedie k rušeniu letov, ktoré by inak odleteli s oneskorením.

Väčšina štátov EÚ súhlasila so zmenou pravidiel, čím prekonala najmä odpor Nemecka. Podľa nového systému by sa hranica kompenzácie zvýšila na štyri hodiny pre lety do 3 500 kilometrov alebo pri letoch spájajúcich mestá v rámci EÚ a jej výška by klesla na 300 eur. Pri letoch na dlhšie vzdialenosti by nárok na kompenzáciu 500 eur vznikol po šesťhodinovom meškaní.

Európska spotrebiteľská organizácia BEUC plán odsúdila a uviedla, že „nové limity zbavia cestujúcich ich práv“, keďže väčšina meškaní je od dvoch do štyroch hodín.

Kompromis neuspokojil ani letecké spoločnosti, pričom skupina Airlines for Europe (A4E), ktorej členmi sú napríklad Air France-KLM, Lufthansa, Ryanair či easyJet, sa sťažovala, že „prináša ešte väčšie komplikácie“ ako pôvodný plán Európskej komisie.