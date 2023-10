Éra postpandemického neúnavného cestovania sa zrejme končí. Dôvodom je stúpajúca inflácia a rastúce cestovné náklady. Podľa výskumnej spoločnosti Morning Consult cestovateľské plány vo viacerých krajinách ešte rastú, no v mnohých už stagnujú alebo dokonca klesajú, čo platí najmä pre Európu.

CNBC informuje, že zámer vycestovať klesol od roku 2022 vo Francúzsku o 11 percentuálnych bodov a v Nemecku o šesť. V Kanade a Rusku sú to mínus štyri percentuálne body. Analytička zo spoločnosti Morning Consult Lindsey Roeschkeová potvrdila, že to môže byť koniec zadržiavaného dopytu. „Áno, naše údaje naznačujú, že je to tak“

„To neznamená, že cestovanie opäť výrazne poklesne, ale... skrátka väčšina tých, ktorí čakali na svoje ,pomstychtivé výlety‘ tak už urobili,“ povedala L. Roeschkeová. Spomalenie môže byť výraznejšie v Európe, dodala. „Dosť to súvisí s ekonomikou – inflácia v minulom roku zhltla úspory spotrebiteľov a spôsobila, že priority sa zmenili,“ dodala.



Prílev severoamerických turistov na starý kontinent počas leta vytlačil ceny vyššie, čím sa cestovanie pre Európanov ešte viac predražilo. Spolu to vykresľuje „pesimistickejší pohľad na cestovanie v porovnaní s inými regiónmi“, doplnila L. Roeschkeová. „Spotrebitelia vo vyspelých ekonomikách, najmä v Spojených štátoch, budú pravdepodobne redukovať svoje plány výdavkov vzhľadom na neisté ekonomické prostredie,“ podotýkajú odborníci z Morning Consult.

Čína má „Zlatý týždeň“

Nová správa ekonomicko-poradenskej firmy Oxford Economics ukazuje, že zadržiavaný dopyt podnietil cestovanie v Ázii a Tichomorí v prvej polovici roku 2023, ale odvtedy sa trend začína aj tam obracať. Analytici uviedli, že príchody z iných častí sveta, najmä zo Spojených štátov a Európy, pravdepodobne takisto upadnú, keďže oneskorené účinky sprísňovania menovej politiky zasiahnu peňaženky cestujúcich.



Utlmené ostáva aj cestovanie Japoncov. Len 53 percent respondentov uviedlo, že v nasledujúcich 12 mesiacoch plánujú cestovať rekreačne, čo je najmenej z 15 krajín zaradených do prieskumu. Turizmus však prekvitá v Číne. Keďže krajina 1. októbra oslávila sviatok založenia Čínskej ľudovej republiky, s ktorým sa spája sedem dní voľna, počet domácich rezervácií podľa čínskej cestovnej kancelárie Fliggy medziročne vzrástol takmer šesťkrát. V prípade cestovania za hranice je to až dvadsaťkrát viac.



Ale ani to nemusí dlho trvať, varuje vo svojej správe Oxford Economics. „Čínski spotrebitelia rýchlo strácajú chuť. Vysoká nezamestnanosť, negatívne efekty problematického sektora nehnuteľností a slabý rast miezd nevytvárajú priaznivé predpoklady pre to, aby ste sa na zahraničných dovolenkách mohli vyšantiť,“ uvádza. Okrem toho podľa správy Morning Consult klesá záujem čínskych cestovateľov o návštevu určitých miest, napríklad v prípade Severnej Ameriky je to od roku 2022 pokles o 23 percentuálnych bodov.



Odvetvie cestovného ruchu však zostáva na vzostupe. Prieskum JLL zverejnený vo štvrtok ukázal, že 77 percent vlastníkov a prevádzkovateľov hotelov v Ázii a Tichomorí očakáva v roku 2024 nárast úrovne ich obsadenosti.