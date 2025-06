Čína patrí medzi svetové logistické veľmoci. Zdá sa však, že so svojou pozíciou nie je spokojná a usiluje sa ju vylepšiť. O jej ambíciách svedčí aj veľký obchodný a logistický park v čínskom Si-ane (Xi'an). Takýchto parkov má krajina viac, no park v Si-ane v provincii Šen-si (Shaanxi) je z európskeho pohľadu obzvlášť zaujímavý. Je to totiž strategický hub pre nákladné železničné spojenie s Európou. Počíta sa s ním ako s hlavným dopravným uzlom Novej hodvábnej cesty. Tá je projektom čínskej vlády, do ktorého Peking nalial miliardy dolárov.

Nenaplnená kapacita

TREND navštívil logistické a obchodné centrum v Si-ane. Park sa rozkladá na ploche 3,7 kilometra štvorcového. Jeho významnou súčasťou je hlavná stanica železničnej trasy medzi Čínou a Európou. Železničný terminál má v súčasnosti 59 výpravných a príjazdových koľají, ktoré sú projektované tak, aby boli schopné ročne prepraviť 5,4 milióna TEU (jedno TEU sa rovná štandardne veľkému prepravnému kontajneru). Prepravná kapacita tohto železničného prekladiska je 66 miliónov ton a čínska strana uvádza, že terminál v Si-ane dokáže ročne vybaviť 10-tisíc vlakov.