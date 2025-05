Cesta, ktorou sa Slovensko vybralo pri konsolidácii verejných financií je správna a bolestivá. Je o tom presvedčený premiér Robert Fico. „Museli sme robiť konsolidáciu a ešte ju musíme robiť, pretože sme dostali rozvrátené verejné financie. Robíme to tak, že to nerobíme skokovo, robíme to krok za krokom. Čísla sú jasné, deficit v roku 2024 na úrovni 5,27 percenta, deficit na rok 2025 plánovaný na 4,9 percenta. Čiže pomaly postupne klesáme, pretože akákoľvek predstava o vyrovnanom rozpočte je fikcia, je nezmysel,“ povedal na nedeľňajšej tlačovej besede Fico.

Slovenský predseda vlády je presvedčený, že Slovensko je na dobrej ceste. „Potvrdzujú to ratingové agentúry ako aj Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Sme sa jasne zaviazali, že nebudeme ruinovať verejné financie, ako to robili vlády Matoviča, Hegera alebo Ódora,“ zdôraznil Fico.

Pre Slovensko však podľa premiéra stojí najväčší problém. A tým je obchodná vojna medzi EÚ a USA. „Toto je jeden z najvýznamnejších vplyvov, na ktorý budeme musieť reagovať ako celok Európskej únie, tu nemôžu reagovať jednotlivé členské štáty,“ dodal Fico.

V pondelok má predseda vlády stretnutie so slovenskými automobilkami. Chce sa s nimi dohodnúť, ako v obchodnej vojne pokračovať na úrovni EÚ. „S automobilkami chceme spolu hovoriť, aký tlak budeme vyvíjať na EÚ, aké priority by si mala únia nastaviť. Myslím si, že v tomto období by to nemalo byť zbrojenie. 800 miliárd eur by malo byť vynaložených na zbrojenie, čo je téma, kde sa cítime veľmi nepríjemne a robíme všetko preto, aby sme na úkor iných priorít v Slovenskej republike nevyhadzovali na to, že tu niekto investuje do rinčania zbraní,“ konštatoval Fico.