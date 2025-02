Česká vláda nemá v pláne obnoviť medzivládne konzultácie so Slovenskom, ktoré pozastavila v marci minulého roka. V relácii Otázky Václava Moravce to v nedeľu uviedol český premiér Petr Fiala, ktorý zároveň opätovne odmietol slová Roberta Fica o tom, že ČR zasahuje do vnútropolitických záležitostí SR.

Na margo medzivládnych konzultácií Fiala uviedol, že ide špeciálny formát. „Nie je to nič, čo by bolo nutné, je to niečo naviac. Za súčasnej situácie by takýto formát nebol na mieste a ničomu by nepomohol,“ uviedol. Český premiér tiež ozrejmil, že s Ficom je aj naďalej v kontakte a rovnako medzi sebou komunikujú aj jednotliví ministri.

Fiala sa dotkol aj piatkových výrokov predsedu vlády SR, ktorý na stretnutí s členmi diplomatického zboru obvinil ČR zo zasahovania do vnútorných záležitostí Slovenska a obrátil sa pritom priamo na prítomného českého veľvyslanca v Bratislave Rudolfa Jindráka.

„Považujem to za absolútne neprimerané a nesprávne, najmä voči takému profesionálnemu veľvyslancovi, akým je Rudolf Jindrák, ktorý sa naozaj snaží, aby boli v ťažkých chvíľach česko-slovenské vzťahy čo najlepšie,“ vyhlásil Fiala.

Podľa českého premiéra do slovenskej politiky nezasahuje nikto z predstaviteľov českej vládnej koalície, avšak majú právo sa ozvať vtedy, keď sa kroky SR týkajú českých záujmov. „Pokiaľ ide slovenský premiér do Moskvy za (ruským prezidentom) Vladimirom Putinom, tak to nie je niečo, čo by korešpondovalo so záujmami ČR,“ povedal. „Pokiaľ niekto kritizuje viac Brusel ako Moskvu, tak to určite nie je niečo, čo by sme za súčasnej zložitej medzinárodnej situácie mohli považovať za náš záujem,“ vysvetlil Fiala.