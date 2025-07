Slovensko by sa podľa českého premiéra Petra Fialu nemalo na medzinárodnej scéne izolovať. Nie je mu to nie je jedno, a preto slovenskému premiérovi Robertovi Ficovi napísal list, odpoveď naň nepotrebuje.

Fiala uviedol, že nezasahuje do vnútorných záležitostí SR. „Nikdy som to nerobil a ani to robiť nebudem, ale toto je vec, ktorá sa dotýka bezpečnosti celej Európy. Pánovi premiérovi som napísal, čo som považoval za nutné, čo považujem za správne a dôležité, pretože jednota – a už nie iba európskych krajín, ale západných demokracií – je absolútne kľúčová,“ povedal český premiér.

Ficovi sa podľa svojich slov rozhodol poslať list aj na základe diania na medzinárodnej scéne. Pri videokonferencii s predstaviteľmi západných krajín či na medzinárodnej konferencii o obnove Ukrajiny v Ríme bolo vidieť, že Slovensko sa blokovaním sankčného balíka dostáva do čoraz väčšej izolácie.

„Budem veľmi rád, keď Slovensko pripojí svoj súhlas k 18. balíku protiruských sankcií a budú schválené,“ dodal Fiala.