Rakúsky minister vnútra Gerhard Karner v utorok oznámil, že na rakúsko-slovenských hraniciach budú od utorkovej polnoci obnovené kontroly. Potrvajú zatiaľ desať dní, informuje agentúra APA. Rovnaký krok skôr počas utorka ohlásili Česko a Poľsko. Karner uviedol, že Rakúsko zavádza kontroly kvôli tomu, aby zabránilo pašerákom ľudí využívať rakúske územie ako náhradnú cestu.

Cez Slovensko v poslednom čase prechádza čoraz väčší počet migrantov, ktorí sa snažia dostať do Nemecka alebo do nejakej ďalšej západoeurópskej krajiny. Najčastejšie ide o mladých mužov z Blízkeho východu alebo Afganistanu, ktorí do strednej Európy prichádzajú takzvaným balkánskym chodníkom.

Český premiér Petr Fiala v utorok oznámil, že Praha od stredy zavádza náhodné kontroly na hraniciach so Slovenskom. Česko zriadilo stále hraničné kontroly na česko-slovenských hraniciach kvôli prílevu migrantov pred rokom, opatrenie však začiatkom februára zrušilo.