Diskusie o kríze bývania sa v Česku často zameriavajú na nedostatok bytov vo veľkých mestách, mnohým Čechom sa však vzďaľuje aj sen o výstavbe vlastného rodinného domu. Vysoké ceny stavebných materiálov a nedosiahnuteľné hypotéky majú najväčší podiel na tom, že počet začatých stavieb rodinných domov klesol zhruba o 35 percent.

Vplyv viacerých faktorov

V Česku sú viac než dva milióny rodinných domov. Zatiaľ čo v prvom štvrťroku minulého roka ľudia začali s výstavbou 5 743 rodinných domov, v prvom kvartáli tohto roka to bolo iba 3 732 domov. Údaje Českého štatistického úradu ukázali, že najhoršia situácia je v Prahe, Stredočeskom a Juhočeskom kraji, kde sa počet začatých stavieb rodinných domov prepadol takmer o polovicu. Naďalej však platí, že najviac domov vzniká v Stredočeskom kraji, odkiaľ ľudia často dochádzajú za prácou do hlavného mesta.

Bankári aj podnikatelia v odbore sa zhodujú, že hlavnou príčinou poklesu sú vysoké úrokové sadzby, a teda útlm hypotekárneho trhu. Situácii nepomáhajú ani vysoké ceny pozemkov, stavebných materiálov a prác. „Opomenúť nemožno ani všeobecnú neistotu, ktorá investíciám do bývania nepraje,“ povedal ekonóm Banky Creditas Petr Dufek. „Potvrdzujú to aj pravidelné prieskumy pod hlavičkou Európskej komisie, podľa ktorých sa Česi nehrnú ani do zabezpečovania si nového bývania a dokonca ani do rekonštrukcií,“ dodal.

Zmeny plánov výstavby

Niektorí Česi, ktorí už pozemky majú, teraz projekty prehodnocujú. „Často sa stáva, že k nám prídu klienti, ktorí majú naprojektovaný murovaný dom a chcú ho prerobiť na drevostavbu. Je to dané tým, že ceny drevostavieb mierne klesli, zatiaľ čo materiál na murovaný dom stúpol v niektorých prípadoch až o pätinu,“ uviedol konateľ spoločnosti Easyhomes Ondřej Pondělík, podľa ktorého v prospech drevostavieb hovorí aj rýchlosť výstavby. Navyše, ľudia sa prikláňajú k zmenšovaniu domov. „Naše domy sa dajú rozširovať, takže mnohí klienti si zvolia menší dom a počítajú s tým, že keď sa situácia stabilizuje, dom si nechajú zväčšiť o ďalší modul,“ popisuje trend Pondělík. Na druhej strane priznáva, že aj táto firma zaznamenala medziročný pokles dopytu, a to o 30 percent.

Pokles záujmu o výstavbu rodinných domov vidí aj predajca stavebnín DEK. „Podľa prepadu predaja materiálov, ktoré sa používajú na začatie výstavby rodinných domov, odhadujeme pokles začatých stavieb na 50 percent,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti Vít Kutnar. „Vysoké úrokové sadzby túto oblasť stavebníctva dramaticky zbrzdili. Dokiaľ nedôjde k poklesu inflácie a následnému zníženiu úrokových sadzieb, zmenu neočakávame,“ dodal.

Šetriť, kde sa dá

Niektorí ľudia sa v úsilí čo najviac ušetriť uchyľujú k svojpomocnej výstavbe v spolupráci s remeselníkmi. To využil výrobca tehál a strešných krytín Wienerberger. „Pre množstvo ľudí znamená stavba domu životný projekt, ktorý chcú zvládnuť sami už preto, aby si dokázali, že na to majú a zanechali svojim potomkom skutočne trvalé hodnoty,“ povedala za spoločnosť Pavlína Jandová, podľa ktorej tak ľudia môžu ušetriť aj viac než štvrtinu nákladov.

Firma sa preto snaží tento segment osloviť poradenstvom a poskytovaním materiálov, ktoré dokážu použiť aj laici. Oblasť, pri ktorej sa ľuďom šetriť nechce, je podľa firmy energetická úspornosť domov, najmä po minuloročnej kríze. Prikláňajú sa tak ku kvalitnejším materiálom, modernej izolácii či trvanlivejším strechám.