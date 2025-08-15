Česká polícia zaistila bitcoiny ministerstva spravodlivosti, ktoré mu daroval v minulosti za prevádzku internetového trhoviska s drogami a zbraňami odsúdený Tomáš Jiřikovský.
„Úkon rešpektujeme. Potvrdzuje závery už skôr publikovaných právnych stanovísk. Nadväzujúce kroky konzultujeme s právnikmi a kupujúcimi,“ uviedol rezort.
Polícia vo štvrtok v noci zasahovala aj u Jiřikovského, ktorého zadržala a obvinila z trestného činu legalizácie výnosov z trestnej činnosti a nedovolenej výroby a zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami.